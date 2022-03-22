/687506/سميرة-عبد-العزيز-تحية-لكل-أم-مخلصة-للوطن

وجهت الفنانة الوفدية سميرة عبد العزيز التحية لكل أم مخلصة ومحبة لمصر والوطن، وتربي أبناءها على حب الوطن وتنشئهم على الأخلاق الحميدة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الاحتفالية السنوية لحزب الوفد بتكريم الأم المثالية، التي نظمتها أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للسياحة بالحزب، مساء اليوم الثلاثاء، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، برعاية الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحضور قيادات الوفد.

سميرة عبد العزيز: تحية لكل أم مخلصة للوطن

وأشارت الفنانة إلى أن الأم هي كل شئ وهي التي تقوم بإصلاح الزوج والأبناء وتزرع المبادئ والقيم وحب الوطن، لذلك فهي كل شيء، مقدمة كل التحية والتقدير لما تفعله المرأة لزوجها وأبنائها.

ووجهت الفنانة الشكر لأمل رمزي على تلك الاحتفالية، داعية الجميع إلى الاحتفال بأمهاتهم، ومن توفيت أمه عليه الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

افتتاح مشغل نهطاي بالغربية

وكان قد افتتح الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والمهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، منذ قليل، مشغل نهطاي للخياطة في محافظة الغربية.

جاء ذلك ضمن مبادرة "مشغلى" التي أطلقها المهندس حازم الجندي، في محافظة الغربية، بحضور الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.

واستمع رئيس الوفد ومحافظ الغربية لشرح عدد من سيدات المشغل حول طبيعة العمل، اللاتي أعربن عن سعادتهن بالمبادرة التي وفرت لهن فرص عمل جيدة.

مبادرة مشغلي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لمساعدة السيدات على بدء مشروعات صغيرة لإنتاج الملابس المختلفة، ولتحسين دخل الأسرة المصرية خاصة محدودى الدخل، وبدء مشروعات صغيرة منتجة.