/687505/عبد-العزيز-النحاس-بداية-مشوار-يمامة-تؤكد-عودة-الوفد-إلى-الشارع-المصري

قال عبد العزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، إن الاحتفال بأمهات مصر هو أقل ما يقدم لهن.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الاحتفالية السنوية لحزب الوفد بتكريم الأم المثالية، التي نظمتها أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للسياحة بالحزب، مساء اليوم الثلاثاء، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، برعاية رئيس حزب الوفد، وحضور قيادات الوفد.

عبد العزيز النحاس: بداية مشوار يمامة تؤكد عودة الوفد إلى الشارع المصري

وأضاف النحاس أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد بدأ مشواره في رئاسة الحزب بشكل جيد ومميز وهذا يؤكد عودة الوفد إلى الشارع المصري والساحة السياسية.

وأكد النحاس أن رئيس الوفد حرص على حضور احتفالية في مركز زفتي بمحافظة الغربية وأصر على الحضور؛ لأنه قطع عهدا على نفسه أنه سيحضر أي تجمع للوفديين على مستوى الجمهورية .

وأضاف النحاس أن التواصل مع الجمهور والعمل في الشارع هو أساس العمل السياسي خاصة أن الوفد بدأ بشعبية جارفة كانت سبب في أن يصل إلى القمة وهذا ما نحتاجه خلال الفترة القادمة لذلك فإن زيارة رئيس الوفد بمحافظة الغربية في حضور المحافظ وافتتاح مشروع مقدم من نائب وفدي وهو المهندس حازم الجندى خاص بالمرأة المصرية.

وتابع النحاس قائلا: "أن نحضر تكريم لسيدات مصر في حفل النائبة أمل رمزي فهذا يؤكد أن الحزب يسير على الطريق الصحيح وهو التواصل مع الجماهير بشكل مباشر على أرض الواقع".