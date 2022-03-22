بحضورعباس وماهيتاب..«مستقبل وطن» يفتتح معرض «أهلًا رمضان» بقسم الجيزة 

/687504/بحضورعباس-وماهيتابمستقبل-وطن-يفتتح-معرض-أهلا-رمضان-بقسم-الجيزة

في إطار الدور الخدمي والمجتمعي لحزب مستقبل وطن وأعضاء هيئته البرلمانية، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة، افتتحت أمانة الحزب بقسم الجيزة معرض "أهلًا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

دوت الخليج

افتتحت أمانة الحزب بقسم الجيزة معرض "أهلًا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وشهد محمد الفخرانى، أمين حزب مستقبل وطن بقسم الجيزة افتتاح المعرض الخاص ببيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة استعدادًا لشهر رمضان الكريم تخفيفًا على المواطنين تفعيلًا لمبادرة حزب مستقبل وطن "إحنا معاك" وذلك تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمهندس طه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة وبمشاركة النائب زكى عباس عضو مجلس النواب أمين مساعد الحزب بمحافظة الجيزة والنائبة ماهيتاب عبد الهادي عضو مجلس النواب وكوكبة من قيادات الحزب بأمانة قسم الجيزة والقيادات التنفيذية والشعبية بدائرة قيم الجيزة.

معرض أهلا رمضانيتضمن كافة مستلزمات الأسرة المصرية بإسعار منخفضة

أشار "أمين الحزب"، إلى أن المعرض من المقرر أن يستمر في فتح أبوابه أمام الجمهور حتى نهاية شهر رمضان المبارك، موضحًا أن المعرض يتضمن كافة مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار لاقت استحسان المترددين على المعرض وسط إشادة كبيرة من الأهالي بجهود حزب مستقبل وطن في مساندة المواطنين في مختلف المجالات.

ويأتي ذلك في اطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال اطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم، تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".