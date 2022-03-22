/687503/رئيس-الوفد-تكريم-الأم-في-بيت-الأمة-يأتي-وسط-أجواء-من-الحب-والتقدير

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن حرص حزب الوفد على إحياء حفل عيد الأم وسط أجواء من الحب والتقدير دون إقصاء الذي لا يحتاج إلا سند قانوني يقوم عليه.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الاحتفالية السنوية لحزب الوفد بتكريم الأم المثالية، التي نظمتها أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، مساء اليوم الثلاثاء، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، برعاية رئيس حزب الوفد، وحضور قيادات الوفد.

عبدالسند يمامة: تكريم الأم في بيت الأمة يأتي وسط أجواء من الحب والتقدير

وأشار رئيس الوفد إلى أن تكريم الأم جاء في القرآن للوالدين وفي السنة جاء للأم وحدها والجمع بينها وبين الأب كما ورد في عدد من الأحاديث الشريفة.

ووجه رئيس الوفد التحية والتقدير للنائبة أمل رمزي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشيوخ على حرصها لرعاية هذا الحفل السنوي وبشكل مستمر وتحت رعاية شرفية مننا في حزب الوفد.

أمل رمزي: المرأة في عصر السيسي وصلت إلى مستوى تاريخي في التمكين السياسي والاقتصادي

ومن جانبها وجهت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للسياحة في حزب الوفد، الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لاهتمامه بالمرأة وحصولها على مكاسب ضخمة حصدتها المرأة في عهده لم تحصل عليها من قبل.

وأكدت، أن المرأة في عصر السيسي وصلت إلى مستوى تاريخي في التمكين السياسي والاقتصادي، وتواجدت بقوة في جميع المناصب الحكومية، وحققت الكثير من الإنجازات التي حدثت في ملف تمكين المرأة والمرحلة الجديدة التي تعيشها حاليًا.