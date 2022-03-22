/687502/الزمالك-والاتحاد-الأفريقي-يحتفلان-بعيد-ميلاد-أحمد-فتوح

احتفل نادي الزمالك بعيد ميلاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أحمد فتوح الذي يوافق عيد ميلاده اليوم الثلاثاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

ونشرت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": تهنئة للاعب بمناسبة عيد ميلاده وكتبت " يوافق اليوم عيد ميلاد لاعبنا الدولي أحمد فتوح، كل عام وأنت بخير يا فتوح".

كما قدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تهنئة للاعب بمناسبة عيد ميلاده، على الحساب الرسمي بتويتر وكتب "لاعب الزمالك أحمد فتوح يتم عامه الـ 24 نتمنى لك عام سعيد".

ويعد أحمد فتوح من الركائز الأساسية بنادي الزمالك، حيث شهدت الفترة الأخيرة تألقه بشكل لافت خاصة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا التي خسرها الفراعنة أمام السنغال في اللقاء النهائي.

تدريبات فنية خاصة للاعبي الزمالك

خاض لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالكك تدريباتهم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في ميت عقبة.

وشهد المران عدد فقرات قسمها جيسفالدو فيريرا الميدر الفني للزمالك، وركز على رفع المعدل البدني للاعبين من خلال تدريبات بدنية قوية.

كما ركز فيريرا على إعطاء اللاعبين بعض التعليمات الفنية الخاصة التي حفظها لهم، وقام بتطبيق أكثر من جملة خلال المران.

تأهيل شيكابالا وأيمن حفني

وواصل محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني، تدريباتهم التأهيلية في صالة "الجيمانزيوم"، ضمن البرنامج الموضوع لهم من الجهاز الطبي للفريق.

واجتمع فيريرا مع اللاعبين في جلسة مطولة على هامش المران، وقام بتحفيز اللاعبين على أثارها، كما حفظهم بعد الجمل الفنية والتكتيكات التي يريد تطبيقها خلال الفترة القادمة.

وشهد المران تدريبات بدنية قوية تحت إشراف فيريرا، لرفع الاحمال البدنية للفريق، ثم خاضوا اللاعبين فقرة لتقوية عضلات القدم، وبعض التمارين بالكرة وبدونها، من أجل الوصول لأعلى معدل بدني يريده المدرب البرتغالي.

مباريات الزمالك خلال شهر رمضان

6 أبريل: بيراميدز × الزمالك "الدورى"

9 أبريل: مصر المقاصة × الزمالك "الدورى"

12 أبريل: الزمالك × فاركو "الدورى"

19 أبريل: الاتحاد × الزمالك "الدورى"

28 أبريل: الزمالك × المصرى "الدورى"