/687500/النابة-سميرة-الجزار-الحل-الجذري-لمشكلة-التضخم-وارتفاع-الأسعار-هو-تشجيع-الصناعات-كثيفة-العمالة

أكدت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الحل الجذري لمشكلة التضخم وأرتفاع الأسعار، هو تشجيع الصناعات كثيفة العمالة التى لها مكون محلى عالى لاإضافة إلي تشجيع الإستثمار.

دوت الخليج

الحل الجذري لمشكلة التضخم وأرتفاع الأسعار

وأضافت الجزار خلال بيان لها اليوم، أن قطاع الصناعة يعاني من مشاكل كثيرة ويجب علي الدولة الوقوف بجانب الصناعة الوطنية وتشجيعها عن طريق صدور العديد من القرارات التي تشجع الصناعة الوطنية مثل، تحمل الضريبه العقارية 3سنوات الذي يعد نوع من أنواع الدعم.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر بتحريك سعر صفر الجنية المصري أمام الدولار اليوم كان قراراً مفاجأً، مؤكدة أنه كان لابد من تحريك الجنيه بالتدريج منذ أسبوعين وكان سيكون الحال أفضل.

وأشارت النائبة سميرة الجزار، إلي أنه للأسف الدكتور طارق عامر مصمم على سياسة المفاجئات وإرباك السوق والتى تسببت عدم ثقة فى السوق المصرى وللأسف اليوم البنك المركزي ترك البنوك مكشوفة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أنه تقدمت بإستجواب لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لسؤال محافظ البنك المركزي الدكتور طارق عامر عن القرار المفاجىء الخاص بوقف العمل بمستندات التحصيل والإقتصار على الإعتمادات المستندية منذ الشهر الماضى ولم يتم الإستجواب حتى الآن.