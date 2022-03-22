/687499/الإرهاب-وحقوق-المرأة-مسلسلات-شهر-رمضان-2022-تناقش-قضايا-مصيرية

تعرض مسلسلات شهر رمضان 2022 عدد من القضايا المصيرية والمتنوعة بين السياسية والاجتماعية، والتي يأتي على رأسها قضايا الإرهاب والجماعات المتطرفة والتي سيطرت على 3 أعمال درامية أرهبت تلك الجماعات.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أبرز قضايا مسلسلات شهر رمضان 2022

الثانوية العامة في «مين قال»

تدور قصة مسلسل «مين قال» حول الفنان الشاب أحمد داش طالب في الثانوية العامة ينجح في إحراز مجموع كبير ولكن يرغب والده في دخوله كلية هندسة جامعة خاصة ويضغطه بذلك الأكل، لكن أحمد داش الذي يجسد شخصية هشام خلال العمل يرفض ذلك، ويحاول عمل اختراع جديد ولكن يسخر منه الجميع، وتتوالى الأحداث في ذلك الاطار.

تفجير دار القضاء واقتحام الإرهاب للأماكن العامة في مصر

يسلط مسلسل «العائدون»، الضوء على قضية تفجير دار القضاء، وانقلاب البرامج التليفزيونية الإخبارية والصحف بالحديث عنها، ورصد البرومو الدعائي للعمل أيضا قيام مجموعة من الإرهاب باقتحام إحدى المستشفيات، ومحاولة الشرطة المصرية في تعقبهم والسيطرة عليهم قبل تدهور الوضع، ويفتح مسلسل العائدون ملفات سرية لأول مرة أمام الجمهور ويناقش قضايا إرهابية حدثت بالفعل في الواقع.

معاناة المرأة المصرية مع محكمة الأسرة

يسلط مسلسل «فاتن أمل حربي»، الضوء حول معاناة المرأة مع محكمة الأسرة بعد انفصالها عن زوجها، إذ تدور أحداثه حول الفنانة نيللي كريم تتعرض لقهر زوجي من الفنان شريف سلامة، حتى تقرر الانفصال بعد أن أجنبت منه طفلتان، ومن هنا تبدأ معاناة نيللي كريم في محكمة الأسرة للحصول على نفقة أولادها، وهي قضية مثيرة للجدل تتعرض لها معظم الأمهات المصرية.

قتل الزوج لزوجته في مسلسل انحراف

يناقش مسلسل «انحراف» مجموعة من القضايا الحقيقة، والتي من بينهم قضايا قتل الزوج لزوجته التي أحدثت ضجة عريمة خلال الفترة القلية الماضية، وكانت العنوان الأساسي للقضايا الإجرامية على المواقع الإخبارية، وظهر ذلك خلال البرومو الاول للمسلسل إذ ظهر الفنان أحمد فؤاد سليم وعلى قميصة آثار دم في يديه سكينة، وعلى وجه علامات الحسرة والندم، وفي نهاية البرومو يعترف قائلا: «أنا قتلت مراتي».

التجنيد في جماعة داعش

يناقش مسلسل «بطلوع الروح»، الذي تقدمه الفنانة إلهام شاهين، كيفية سيطرة الداعشيين على الأشخاص حتى انضمامهم للجماعة، وظهر ذلك خلال البرومو الرسمي للعمل، إذ ظهرت إلهام شاهين ممسكة بكرباج وهي تقول: «اننا هنا اليوم لنقيم عدل الله ونعلن كلمة الحق»، في وسط تكبيرات هائلة سيطرت على البرومو، كما ظهرت الفنانة منة شلبي بدور قناة تعيش مع زوجها المهندس وبسبب تحول عقيدتها تجبر على الانضمام للجماعة الإرهابية وارتداء الحجاب.