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كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، 20 من الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء ، وذلك خلال الاحتفالية التى نظمها حزب مستقبل وطن بقاعة مجمع الإصلاح الزراعي بنجع حمادي، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والنائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس الحزب، بحضور محافظ قنا وعدد من أعضاء مجلسي النوب والشيوخ.

دوت الخليج

برعاية حزب«مستقبل وطن»..محافظ قنا يكرم ٢٠ أم مثالية وأم شهيد

وشارك فى الاحتفال كلا من النواب « سحر صدقى ورحاب الغول ومصطفى محمود ومحمد عزت وفتحى قنديل وسيد المنوفى»، أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى كلا من النواب « محمد كمال موسى واحمد عبد الماجد وطارق رسلان» اعضاء مجلس الشيوخ، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح ابو كريشة، السكرتير العام المساعد، والمهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وهشام قدوس الأمين العام المساعد للحزب وعمرو السباعى، امين تنظيم الحزب بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية وأسر الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء.

أوضح محافظ قنا انه منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم, فُتحت للمرأة المصرية آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل, وذلك عبر منحها العديد من الامتيازات غير المسبوقة، والتى مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعي والثقافية، وتعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية مثل "مكافحة العنف ضد المرأة ومكافحة الختان ومناهضة الزواج المبكر"، لافتا أن أهم قرار في تاريخ المرأة المصرية، حصلت عليه خلال الفترة الماضية، وهو تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس، واستكمالا لسجل مكتسبات المرأة خلال عصرها الذهبي ، كما وصلت 162 نائبة إلى برلمان مصر 2021 بنسبة بلغت 27%، بالإضافة الى زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ 2020 من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من 10 إلى 20 مقعدا.

وأعرب "الداودي" عن بالغ سعادته لحضور حفل تكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء الذي نظمه حزب مستقبل وطن ، لافتا إلى أن هذا التكريم يأتي امتناناً واعتزازاً لكل أم مصرية أفنت حياتها فى تربية ورعاية أبنائها لإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن للأمام من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة ، فدور الأم والمرأة يتعاظم في عصرنا الحالي مع المخاطر والتحديات التي تحيط بشبابنا ودورها في التوعية وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لدى الأبناء وتعريفهم بالمنهج الصحيح بعيداً عن الانحراف أو التطرف فالأم لها دور كبير في صنع التاريخ وبناء الحاضر والمستقبل .

وأضاف أن إحتفالية تكريم الأم المثالية بجانب امهات الشهداء على مدى السنوات الماضية يعد بمثابة تقليدا عزيزا علينا جميعا ، وتذخر محافظة قنا بالعديد من النماذج النسائية المشرفة، التى تعد الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع والوطن ، فهي نصف المجتمع والمسئولة عن تربية وتنشئة النصف الآخر.

ومن جانبها وجهت النائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب الشكر لمحافظ قنا على دعمة الدائم و اهتمامة بكافة القضايا التى تهم المرأة القنائية، لافتةً أنه تم تكريم 3 أمهات وأم شهيد فى كل مركز من مراكز شمال المحافظة " أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي ودشنا الوقف ", وذلك تقدير وعرفان لهن، مؤكدة علي ان المرأة المصرية تعيش أزهي عصورها في ظل الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية وعلي رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة حرمه بالمرأة المصرية ومنحها الدعم اللا محدود وإطلاق العديد من المبادرات التي تهتم بالمرأة المصرية في مختلف الجوانب سواء الصحية والاجتماعية او الاقتصادية بجانب توليها العديد من المناصب والحقائب الوزارية الهامة في كافة مؤسسات الدولة.

وفى نهاية الاحتفال كرم محافظ قنا وقيادات حزب مستقبل وطن 20 من الامهات المثاليات وامهات الشهداء بمدن ومراكز شمال المحافظة من خلال منحهن شهادات التقدير والهدايا العينية .