/687497/بعد-حريق-طوارئ-قصر-العينى-بأسيوط-عبدالقادر-مستشفى-الأزهر-يستقبل-الحالات-الطارئة-من-الوادي-الجديد

أعلن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، حصوله على موافقة ‏جامعة الأزهر، باستقبال الحالات المرضية الطارئة والحرجة وحالات الحوادث والمرضى، من مستشفيات الوادى الجديد، داخل مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، بعد تعرض قسم الطوارئ بمستشفى أسيوط الجامعى (قصر العيني) للحريق، وتوقف استقبال حالات الطوارئ بالمستشفى المحولة لها من مستشفيات الوادى الجديد.

دوت الخليج

مستشفي الازهر الشريف يستقبل الحلات المرضية من الوادي الجديد

وأضاف عبدالقادر، أن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعه الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة ، المشرف على مستشفيات جامعة الأزهر، أصدرا توجيهاتهما لكل من الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور مصطفي شتات، عميد كلية طب بنين جامعه الأزهر بأسيوط، باستقبال كافة الحالات التى يتم تحويلها من مستشفيات الوادى الجديد، على أن يتم التعامل مع كافة الحالات من خلال التأمين الصحى، أو العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن بيت الزكاة والصدقات المصرى سوف يتحمل نفقات العلاج للحالات التى لا تنطبق عليها التأمين الصحى أو نفقة الدولة.

وأوضح عبدالقادر، أنه تم الاتفاق علي استمرار استقبال كافة الحالات في تعاون دائم من مستشفيات الوادي الجديد، جنبا إلى جنب مع مستشفى (قصر العيني، بأسيوط) عقب الانتهاء من تطوير الجزء الذي تعرض للحريق واستقبال الحالات مرة أخرى. وفى إطار متصل، وجه النائب تامر عبدالقادر، الشكر لكل من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة الأزهر، المشرف على مستشفيات جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة، للوجه القبلي، والدكتور مصطفي شتات، عميد كلية طب بنين جامعه الأزهر بأسيوط، والدكتور شريف مطاوع، مدير عام مستشفي الأزهر بأسيوط على سرعة الاستجابة لمطالب النائب حفاظا علي حياة المرضي، ومصابى الحوادث الطارئة.

علي جانب آخر رحب رئيس الجامعة بمقترح "عبدالقادر" بإرسال قافلة طبية من جميع التخصصات إلي مدينة الفرافرة عقب عيد الأضحي، وذلك في إطار برنامج حياة كريمة بالتنسيق مع اللواء أركان حرب محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد .