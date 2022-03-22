مدرب المنتخب يكشف حالة لاعبي الفراعنة بالمعسكر استعداداً لمواجهة السنغال

/687496/مدرب-المنتخب-يكشف-حالة-لاعبي-الفراعنة-بالمعسكر-استعدادا-لمواجهة-السنغال

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي الجمعة المقبله، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب الدور الأخير من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

وكشف ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني الأول، عن حالة لاعبي المنتخب في المسكر المقام بالدفاع الجوي، استعداداً لمواجهة السنغال بتصفيات مونديال قطر.

تصريحات ضياء السيد

وقال ضياء السيد في تصريحات صحفية على هامش مران المنتخب اليوم الثلاثاء، أن لاعبي الفراعنة يعيشون في حالة من التركز الشديد في الوقت الحالي قبل مواجهة السنغال.

وأضاف: "اللعيبه لديها ثقة في أنفسها ويعلمون جيدًا أن حلم الشعب المصري يتمثل في التأهل للمونديال، ولدينا حالة من الإصرار لتحقيق هذا الحلم".

دافع لاعبي المنتخب أمام السنغال

وتابع: "نعمل بكل جدية في المعسكر بعد النقلة الكبيرة التي شهدها منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، والجميع شعر بها من كافة الجوانب والدعم".

ووعد ضياء باللعب بروح قتالية عالية وإرضاء الجماهير والعمل على التأهل للمونديال، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري الكبير سيحفز اللاعبين وسكون العامل الأكبر في تحقيق الفوز.

واختتم ضياء أنه لا مجال للحديث عن اختيارات الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش، مبديًا ثقته في جميع اللاعبين.

منتخب مصر يبحث عن الثأر

ويبحث المنتخب الوطني عن تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل لبطولة كأس للمرة الثانية على التوالي، والتي سبق وحسمها نسخة 2018 روسيا، على حساب كونغو الديمقراطية.

حسم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بطاقة التأهل للدور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد تصدره ترتيب المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة.

تأهل منتخب الفراعنة للدور النهائي من التصفيات جاء بالعديد من المخاطر، لتصدر المجموعة على حساب كلا من "الجابون – وليبيا – وأنجولا"، والتي حقق فيها الفوز في 4 مباريات وتعادل في مبارتين.

جاء رحيل حسام البدري والجهاز الفني قبل آخر مبارتين بالتصفيات الأولية، ليحل بديله البرتغالي كارلوس كيروش، ليكمل المسيرة مع الفراعنة بكل قوة، والذي كشف عنه الاتحاد المصري بتعينه للتأهل لكأس العالم.