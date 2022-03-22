/687491/في-شهر-المرأة-سميرة-سعيد-تصدر-أغنية-أنتي-الأولى

طرحت اليوم 22 مارس الديفا سميرة سعيد أغنية أنتي الأولى، تزامنًا مع احتفالات شهر المرأة، وتُعد الأغنية هي الأغنية الرسمية للموسم الثاني من مبادرة واحدة جديدة التي تُقدمها فيكتوري لينك لتقدير المرأة ودورها في المجتمع.

دوت الخليج يرصد أغنية أنتي الأولى للديفا سميرة سعيد مع مبادرة واحدة جديدة

سميرة سعيد تطلق أغنية أنتي الأولى

أطلقت الفنانة سميرة سعيد منذ قليل أغنية أنتي الأولى، وهي الأغنية الرسمية للموسم الثاني لمبادرة واحدة جديدة، التي أطلقتها شركة فيكتوري لينك في مارس من العام الماضي، وكلمات أغنية أنتي الولى من كلمات محمد القياتي والحان محمد حمزه وتوزيع احمد عبد السلام.

كما أعربت الفنانة سميرة سعيد عن سعادتها للمشاركة في مبادرة واحدة جديدة، في نسختها الثانية، لإيمانها الشديد بطاقات السيدات في المجتمع، وما يقدمونه من أفكار وطاقات تستحق التقدير والدعم لمواجهة التحديدات وتخطي العقبات.

مبادرة واحدة جديدة

يتضمن برنامج مبادرة واحدة جديدة في عامها الثاني على التوالي، عرض بغض نماذج من قصص السيدات الملهمات في المكتم، وتكريمهن في حفل ضخم يحضره عدد من الشخصيات العامة والمشاهير في مجالات مختلفة؛ وهذا التشجيع المعنوي لدفع كل سيدة للعمل على أحلامها واستكمال طريق النجاح التي بدأته، وتعبيرًا عن المساندة المعنوية لهن.

إلى جانب تشجيع السيدات اللواتي لديهن أفكار مشاريع جديدة مفيدة للمجتمع المحيط بها، أو للدولة ككل، وعرض هذه الأفكار تحت شعار حلم جديد، ودعم المرأة لتحقيق حلمها، وتنفيذ هذه الأفكار على أرض الواقع.

النسخة الأولى من مبادرة واحدة جديدة

تقدمت مبادرة "واحدة جديدة" السنة الماضية من شركة فيكتوري لينك، وأُطلقت أغنية باسم"واحدة جديدة" وتصوير فيديو كليب خاص بها، شاركت فيه النجمة روبي بمشاركة والنجم ماجد الكدواني، وتم تكريم 10 سيدات ملهمات في العام المنقضي، وعرض قصص نجاحهن وكفاحهن، وقدم التكريم كل من التكريم نيڤين قباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، والنجمتين يسرا وليلي علوي والإعلامية مني الشاذلي .

التعريف بمبادرة واحدة جديدة

من جانبها صرحت إنجى الصبان الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة "فيكتورى لينك"، إن مبادرة واحدة جديدة تعمل على تعريف الجمهور والدولة على قصص النجاح المتباينة للسيدات في كافة فئات المجتمع وشتى المجالات ، لتوصيل رؤيتهن ورسالتهن، ونأمل أن تكون تلك القصص بداية مشار النجاح لسيدات أخريات يعشن ظروفا مشابهة، وأكدت أنه ليس بالضرورة أن يكون النجاح في مجال المهني فقط، و لكن أيضا تربية الأبناء ورعايتهم ليكونوا أفراد مميزين يعد نجاح، وكذلك قصص كفاح الأمراض، كما أن هناك قصص نجاح لمواجهة ظروف شخصية ومجتمعية.