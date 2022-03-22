بعد تصريحات رفع الفائدة الأمريكية .. انخفاض أسعار الذهب عالميا بمقدار 50 نقطة أساسا

شهدت جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء ، انخفاض أسعار الذهب فى ظل تعرض المعدن النفيس لضغوط نظرًا لوصول عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2019، وذلك بعد يوم واحد من تصريح رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول بأن صانعى السياسات فى المجلس قد يتجهون لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية فى الاجتماعات المستقبلية فى محاولة لكبح جماح معدلات التضخم.

وأوضح لقمان أوتونوجا، مدير تحليل السوق فى شركة "فوريكس تايم" القبرصية إن توقعات رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطى الفيدرالىوارتفاع مستوى الدولار وارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية تُعكر التداول فى المعدن النفيس ذا معدل العائد الصفري.