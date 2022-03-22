عاجل- أسعار الذهب بالسوق المصرى تعاود الارتفاع وعيار 21 يسجل 1050 جنيها

جدة - نرمين السيد - عاودت أسعار الذهب فى السوق المحلى ارتفاعها خلال التعاملات المسائية مع ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا من مستوى 1914 دولارا للأوقية إلى مستوى 1921 دولارًا للأوقية، فضلا عن مواصلة سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصرى.





وارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات بنحو 50 جنيها ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا 1050 جنيها، وسجل عيار 18 نحو 900 جنيها وعيار 24 نحو 1200 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب ما قيمته 8400 جنيه. وقال عضو شعبة المشغولات الذهبية فى غرفة القاهرة عمرو المغربى، إن السوق يشهد حاليا حالة من الارتباك دفعت أسعار الذهب إلى تحركات سعرية قوية خلال تعاملات اليوم، مشيرا إلى قيام بعض الأفراد بالشراء كملاذ آمن للاستثمار فيما فضلت فئات آخرى الانتظار حتى تستقر الأسعار.

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