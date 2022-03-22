محافظ دمياط: إزالة 248 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، عن إزالة 21 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بمركز الزرقا بمساحة 3000 متر مربع، و19 حالة أخرى بمدينة السرو بمساحة 1297 مترًا مربعًا تابعين لولاية حماية النيل ضمن المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة عشر، ليصل إجمالى الحالات التى أزيلت إلى 248 حالة بمساحة 18438 مترًا مربعًا.





وأكدت المحافظ - فى بيان اليوم الثلاثاء - تنفيذ خطوات جادة للتصدى للتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، مشيرة إلى أنه تم التشديد على كافة الأجهزة بالرصد الفورى لأى حالة تعدٍ فى المهد والتعامل معها فورًا. وقالت إن المحافظة ستتعامل بكل حسم مع المخالفين للحفاظ على حقوق الشعب وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد حق الدولة والشعب.

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