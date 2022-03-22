بمناسبة عيد الأم.. زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة الداخلية منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم خلال الفترة من يوم 22/3/2022 وحتى يوم 31/3/2022، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة.





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