رئيس هيئة الأرصاد: مستعدون لمواجهة التغيرات المناخية التى تواجه العالم

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء هشام طاحون، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن ترحيبه بحضور محمد منار، وزير الطيران، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لحضور الاحتفال السنوى للهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذى يأتى هذا العام فى ظل التغيرات المناخية الحادة التى تواجه العالم بأكمله والتى تعتبر تغيرات سريعة.





وأوضح أن الاحتفالية المقامة، اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة بمناسبة اليوم العالمى للأرصاد الجوية، إن احتفال المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يأتى هذا العام تحت شعار " الإنذار المبكر والعمل المبكر" بهدف اختبار جاهزية الدول واستعدادها لمواجهة التغيرات المناخية.

كما أكد رئيس هيئة الأرصاد أن خلال الفترة الماضية قامت الهيئة على تطوير منظومة ومحطات الرصد الجوى، حتى تكون على أعلى مستوى من الكفاءة والدقة لتوفير كافة الرصدات الجوية والمناخية لمرافق الدولة.

وأشار إلى أن هناك تنسيق دائما بين كل قطاعات الدولة، من خلال تتضافر الجهود من أجل التأهب للتغيرات المناخية الحادة التى يعيشها العالم، وأن الهيئة على أتم الاستعداد لحماية البلاد من مواجهة التغيرات المناخية.

وتقام الاحتفالية هذا العام تحت شعار "الإنذار المبكر" بمقر الهيئة، فى حضور اللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

أنشئ اليوم العالمى للأرصاد الجوية فى عام 1961 تخليدًا لذكرى تأسيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO ) فى 23 مارس 1950.

وأعلنت المنظمة عن شعار لليوم العالمى للأرصاد الجوية كل عام، ويتم الاحتفال بهذا اليوم فى جميع الدول فى 23 مارس من كل عام.

ويتمحور اليوم العالمى للأرصاد الجوية فى 23 مارس 2022، حول موضوع "الإنذار المبكر والعمل المبكر"، وكما يسلط الضوء على أهمية المعلومات الجوية الهيدرولوجية والمعلومات المناخية فى الحد من مخاطر الكوارث.

وهذا نتيجة إلى أن أصبحت ظواهر الطقس والمناخ والماء المتطرفة أكثر تواتراً وشدّةً فى أنحاء كثيرة من العالم بسبب تغيّر المناخ، وبات عدد الأشخاص المعرضين لما يرتبط بهذه الظواهر من أخطار متعددة أكبر من أى وقت مضى، فى حين تشهد هذه الأخطار، بدورها، بعض التغيّرات من جراء النمو السكانى والتوسّع الحضرى والتدهور البيئى.