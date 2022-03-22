قبل رمضان..طرق تسجيل لقاح كورونا للطلاب المدارس 2022

/687460/قبل-رمضانطرق-تسجيل-لقاح-كورونا-للطلاب-المدارس-2022

يبحث العديد من الطلاب عن خطوات وكيفية تسجيل لقاح كورونا، وذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وجوب أخذ لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين، بشرط عدم وجود أي موانع ضد اللقاح، حتي نصل لمرحلة المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا.

دوت الخليج

تسجيل لقاح كورونا للطلاب المدارس 2022

وزارة الصحة أعلنت عن وجود رابط عبير الموقع الرسمي الذي خصصته لأخذ اللقاح، وذلك من خلال الخطوات التالية:

-الدخول عبر الرابط المخصص للقاح كورونا من هنا.

-اختر أيقونة تسجيل البيانات.

- قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانة المخصصة، علي النحو الآتي (الاسم الرباعي، تاريخ الميلاد، الرقم القومي، محافظة الإقامة، وغيرها من البيانات الأخري).

-قم بتحديد الفئة المستهدفة من اللقاح.

-قم بتحديد وظيفتك الخاصة.

-اكتب وسيلة التواصل التي تريدها، سواء بريد إلكتروني، أو رقم تليفون.

-قم بتأكيد الطلب بكود عبر الهاتف المحمول.

-اضغط علي أيقونة الحفظ.

-ستصل رسالة عبر هاتفك تحتوي علي رقم الطلب.

موعد امتحانات الترم الثاني للطلاب

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد امتحانات الترم الثاني 2022 بالمدارس والجامعات والحكومية، من المقرر لها أن تنطلق بالمدارس في 7 مايو المقبل، بالنسبة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

علي أن تبدأ الجامعات امتحاناتها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، كتعقيم اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب ومنتسبي العملية التعليمية بإرتداء الكمامة.

وتنطلق امتحانات الترم الثاني 2022 بالمدارس، يوم السبت الموافق 7 \5\2022، بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية على مستوى الجامعات المصرية.

وطالبت الوزارة جميع المدارس بضرورة تخصيص الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الحالي للمراجعة والتقييم وتدريب الطلبة على نظام الامتحانات التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وتعقد امتحانات الترم الثاني 2022 بالمدارس ورقي بنمط الأسئلة التي تعتمد على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، خاصة صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

كما ستعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي على مستوى كل مديرية ويتم وضع الامتحانات من قبل موجهين المادة الأوائل بكل مديرية، على أن تكون الأسئلة طبقا للمواصفات الفنية التي يضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.