/687493/بعد-دفاعها-عنه-محمد-رمضان-لعبير-صبري-اللي-ميتعاملش-معاكي-بلطف-مبيفهمش

صرحت الفنانة عبير صبري خلال حلولها ضيفة على برنامج «مصر جديدة»، التي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر قناة etc، بجملة تصريحات تدافع بها عن الفنان محمد رمضان، مشيرة إلى أنها تتمنى مقابلته في عمل فني.

دوت الخليج يرصد رد محمد رمضان على تصريحات عبير صبري

أعاد محمد رمضان نشر تصريحات عبير صبري في برنامج «مصر جديدة»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها، قائلا: «يا عبير اللي ميتعملش معاكي بلطف شديد يبقي مبيفهمش».

عبير صبري تشيد بمحمد رمضان وتدافع عن مواقفه المثيرة بالجدل

وكانت صرحت عبير صبري، بأنها رغم مشاركتها مع محمد رمضان في مسلسل «موسى»، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني المنقضي، إلا أنها لم تجتمع به نهائيا، مؤكدة أنها تتمنى العمل معه في أحد الأعمال الفنية التي تجمعهما سويا.

ودافعت عبير صبري عن فيديو الدولارات الذي أثار غضب عدد كبير من الجمهور ونجوم الوسط الفني، فقالت: «مقطع من أغنية ومفيش فيه مشكلة، والجدل انتهى لما عرفنا إنه من الأغنية».

وتابعت صبري: «محمد رمضان منضبط وملتزم للغاية ويحب كل من حوله ويتعامل معهم بلطف شديد، لعيبة الكورة والنجوم العالميين بيعملوا كده، وأنا لو مسافرة في طيارة خاصة هتصور فيها»

عبير صبري تجتمع مع محمد رمضان في موسى

وشاركت عبير صبري في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «موسى» مع محمد رمضان وكلا من سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وحقق نجاح ملحوظ خلال فترة عرضه.

وتدور أحداث مسلسل «موسى» في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفي والده منذ صغره، ليتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أنّ حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.