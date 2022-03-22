/687488/تدريبات-فنية-وتعليمات-خاصة-من-فيريرا-للاعبي-الزمالك

خاض لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباتهم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في ميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

وشهد المران عدد فقرات قسمها جيسفالدو فيريرا الميدر الفني للزمالك، وركز على رفع المعدل البدني للاعبين من خلال تدريبات بدنية قوية.

كما ركز فيريرا على إعطاء اللاعبين بعض التعليمات الفنية الخاصة التي حفظها لهم، وقام بتطبيق أكثر من جملة خلال المران.

وقسم فيريرا اللاعبين إلى مجموعتين وتدريبهم في الحالات الهجومية والدفاعية، وكيفية تنفيذ الركلات الثابته، كما قام بعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون وصحح لهم اخطاءهم.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا، وودع الفريق البطولة بشكل رسمي بعد الخاسة بالجولة الرابعة أمام الوداد المغربي.

اجتماع فيريرا مع اللاعبين

واجتمع فيريرا مع اللاعبين في جلسة مطولة على هامش المران، وقام بتحفيز اللاعبين على أثارها، كما حفظهم بعد الجمل الفنية والتكتيكات التي يريد تطبيقها خلال الفترة القادمة.

تأهيل شيكابالا وأيمن حفني

وواصل محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني، تدريباتهم التأهيلية في صالة "الجيمانزيوم"، ضمن البرنامج الموضوع لهم من الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا، وودع الفريق البطولة بشكل رسمي بعد الخاسة بالجولة الرابعة أمام الوداد المغربي.

فيريرا يقترح إقامة معسكر مغلق للزمالك خلال فترة التوقف الدولي

يفضل البرتغال جيسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك إقامة، معسكر مغلق خلال الفترة القادمة للاعبي الزمالك، خلال فترة التوقف الدولي.

حضور إسماعيل يوسف بالزمالك لإستلام مهام عمله الجديد

ظهر إسماعيل يوسف بنادي الزمالك اليوم، لإستلام مهام عمله كمدير للكرة، بعدما أعلن مرتضى منصور عن توليه ذلك المنصب.

وتم تعيين إسماعيل يوسف مدير للكرة بالزمالك، من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور.

ويأتي تعيين إسماعيل يوسف مدير للكرة بالزمالك، نظراً لخبراته الكبيرة والشاسعة في مجال كرة القدم، سواء داخل مصر أو خارجه، ولإستفادة النادي منها.