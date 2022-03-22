/687490/أحمد-مهني-المشروعات-القومية-والعاصمة-الإدارية-الجديدة-تدعم-الاقتصاد-المصرى

صرح أحمد مهني، عضو مجلس النواب، أن مصر شعبًا وقيادة تعلم حجم التحديات التى تحدق بمصرنا الحبيبة، وأن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من الإجراءات المالية والاقتصادية حمت مصر واقتصاديها من التضخم العالمى الذي أصاب العالم اجمع، لكن مصر استطاعت من خلال حزمة القرارات أن تدعم وتعزز الحماية الاجتماعية للمواطنين، وذلك فى إطار برنامج الحكومة للتخفيف من حدة موجة التضخم العالمي ، التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

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القرارات التي تعمل علي تدعيم وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين

وأكمل عضو مجلس النواب، لولا المشروعات القومية والبنية التحتية والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات الوطنية القومية، لما استطاعت مصر أن تنهي خطوات الإصلاح الاقتصادي، وان تسند اقتصادها، حيث أن هذه المشروعات قامت بتشغيل الآلاف وجذبت الاستثمارات الأجنبية، ورسخت أركان الدولة المصرية، وأظهرت للعالم كله أن مصر صلبة باقتصادها وبرئيسها وبشعبها.

وأضاف احمد مهني.... أن ما يردده المكذبين من أقاويل هي هادمة بطبيعتها، ولن تنال من امن واستقرار مصرنا الحبيبة، لاسيما وان التفاف الشعب المصرى حول قيادته وقادته وجيشه وشرطته، هو ابلغ رد على هؤلاء من صائدى الماء العطر.

التصور المتكامل لتوفير احتياطى من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام داخل الدولة المصرية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي علي وضع تصور لتوفير احتياطى من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الحالى، مضيفا إلي أنة يهدف العمل على استمرار الحفاظ على المعدلات الخاصة بالاحتياطى الاستراتيجي من تلك السلع داخل الدولة ، إلى جانب العمل على توفير التمويل اللازمة لتأمينها،مشيرا إلي تم اعتماده حافز اضافى لتوريد القمح خلال هذا العام ،مضيفا بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الأمر والاعتماد ، وقد تم تشديدة على أهمية الالتزام بتوريد الحد الأدنى من القمح خلال نهاية هذا العام الذى تم التوافق عليه، مضيفا العمل على إتاحة الموارد المالية بصفة سريعة ومستمرة حتى يحصل الفلاح على مستحقاته المالية نظير توريد القمح، وذلك فى غضون48 ساعة،وسوف يقوم بمتابعة تنفيذ هذه القرارات بصفة شخصية.