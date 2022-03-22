وكيل خطة النواب لـ دوت الخليج: تعديلات موازنة العام المقبل جاءت لامتصاص صدمة التضخم الحالية

/687489/وكيل-خطة-النواب-لـ-تحيا-مصر-تعديلات-موازنة-العام-المقبل-جاءت-لامتصاص-صدمة-التضخم-الحالية

علق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمل تعديلات جديدة للموازنة العامة للعام المالي الجديد، قائلا: التعديلات جاءت لامتصاص صدمة التخضم التي حدثت خلال هذه الفترة.

دوت الخليج

وأوضح عمر، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن تعديلات موازنة العام المالي المقبل قرار حكيم وصائب، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي بتبكير زيادة الرواتب والمعاشات بداية من شهرأبريل المقبل بدلا من يوليو المقبل، والتي جاءت لدعم المواطن.

النائب ياسر عمر: أن الحكومة بدأت تتمرس علي مواجهة الصعوبات والتحديات الاقتصادية

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة بدأت تتمرس علي مواجهة مثل هذه الصعوبات والتحديات الاقتصادية الواردة من الخارج، مضيفا: الدولة نجحت من قبل في مواجهة جائحة كورونا، ستنجح أيضا في اجتياز هذه الأزمة غير المسبوقة التي يواجهها العالم بأكمله نتيجة الصراع الروسي الأوكراني.

وتابع عمر: الدولة المصرية تتابع بكافة مؤسساتها جميع الإجراءات والقرارات وكذلك وضع مختلف السيناريوهات التي تضمن مواجهة التحديات والصعوبات وتجاوزها، لافتا أن هدف الحكومة الأساسي هو استقرار أوضاع الاقتصاد المصري وعدم تأثره بأي اضطرابات، وكذلك توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار منخفضة لتخفيف العبء عليهم.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي اطلاق المرحلة الـ22 من مبادرة كلنا واحد والتي تستهدف توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وتجنبا لارتفاع الأسعار العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، عقد اجتماع أمس، مع محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء، لتفسير وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة، وكذلك للإعلان عن مجموعة قرارات أخري بشأن التعامل مع الأزمة العالمية غير المسبوقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه بنهاية جائحة كورونا بدأت أزمة جديدة وكبيرة من الاضطراب ، فضلا عن ارتفاع تكلفة الشحن بصورة كبيرة وغير مسبوقة، وأعقب ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي زاد من الأزمات و معدلات تضخم جديدة علي مختلف دول العالم، لم يشهدها من قبل.