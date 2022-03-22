/687486/وفاة-سميح-شعلان-استاذ-الفنون-الشعبية-إثر-تعرضه-لأزمة-صحية-مفاجئة

رحل عن عالمنا في الدقائق القليلة الماضية، الدكتور سميح شعلان، استاذ الفنون الشعبية بأكادمية الفنون، بشكل مفاجيء أثناء مناقشة رسالة الماجستير بمعهد الفنون الشعبية.

دوت الخليج يرصد وفاة سميح شعلان استاذ الفنون الشعبية بأكادمية الفنون

حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على نعي الدكتور سميح شعلان، بعد أن وفاته المنية في الدقائق القليلة الماضية من مغرب اليوم الثلاثاء أن عمر ناهز 67 عاما، مشيرة إلى أن الراحل نموذج للإخلاص في العمل وتفانى فى أداء واجبه حتى اللحظات الأخيرة من حياته، كما أنه من الخبرات المميزة في مجال الفلكلور، وأثرى المكتبة العلمية بالعديد من المؤلفات في هذا المجال.

وزيرة الثقافة تنعي سميح شعلان بكميات مؤثرة

وأكدت وزيرة الثقافة بأن الحياة الثقافية فقدت أحد روافدها الهامة، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه وتلاميذه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

معلومات حول سيمح شعلان

جدير بالذكر أنه لد سميح عبد الغفار شعلان، في 1955 بماحفظة المنوفية، وحصل على ليسانس الآثار، بجامعة القاهرة، وتولى منصب عميد المعهد العالى للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون وقائم بأعمال رئيس قسم العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية.

مسيرة سميح شعلان الدارسية

ودرس سميح شعلان في عدد من المجالات المختلفة فحصل على دبلوم المعهد العالى للفنون الشعبية، المعهد العالى للفنون الشعبية 1985، ثم ماجستير الفنون الشعبية تخصص العادات والتقاليد الشعبية، المعهد العالى للفنون الشعبية، أكاديمية الفنون 1991 بتقدير ممتاز، دكتوراه فلسفة الفنون الشعبية تخصص العادات والتقاليد الشعبية، المعهد العالى للفنون الشعبية، أكاديمية الفنون 1997 بتقدير مرتبة الشرف الاولى، وتم تكريمه من قبل الدكتور سلطان القاسمى حاكم الشارقة عام 2014.

ولم يعلن حتى الآن تفاصيل خاصة بالجنازة أو تشييع الجثمان، حيث أن الراحل مات بشكل مفاجيء صدم عدد كبير من الوسط الفني وطلابه من الجماعات المختلفة، ومن المقرر أن تنقلب السوشيال ميديا لوفاة هذا الدكتور الكبير بعدما حقق مسيرة قوية ومتألقة في عالم الفنون الشعبية.