/687485/عمرة-هدية-مفاجأة-عمر-كمال-لوالدته-بمناسبة-عيد-الأم

فاجئ مطرب المهرجانات عمر كمال والدته في عيد الأم بهدية كانت ترغب بها دائمًا وهي الذهاب لتأدية مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

دوت الخليج يرصد مفاجأة عمر كمال لوالدته في عيد الأم.

ونشر كمال مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر فيها وهو يقبل يد والدته ورأسها على أغنيته الجديدة للأم، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي وهديتك عمرة رمضان اللي أنتي عاوزاها زي ما طلبتي".

عمر كمال يطرح ست عظيمة

من جانبه، طرح عمر كمال مؤخرًا أوبريت بعنوان «ست عظيمة» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وحققت نجاحًا واسعًا.

أوبريت «ست عظيمة» من كلمات إسلام المصري، ألحان علي صابر وعمر كمال، وتوزيع إسلام ساسو، ويشارك الغناء بجانب عمر كمال الطفل محمد أسامة، صاحب الأغنية الشهيرة الغزالة رايقة، والمطربة شيماء المغربي.

كلمات أغنية ست عظيمة

وتقول كلمات الأغنية:

أمي غير... أمي ست عظيمه منها مفيش كتير أمي نهر عطاء وتضحيات كبير أمي مهما هبوس ايديها واشيلها واجري العمر بيها صعب أسد ديوني ليها

أمي غير أمي كل دعاها ليا نجاح و خير أمي حبل ينجي يوم ما اغرق في بير أمي دي الإيد اللي شالت حملي لما كتافي ماليت لا اشتكت ولا مره قالت تعبت او ضحيت كتير

أمي طيبه وحب صافي بدون مقابل او ضريبه أمي في الأوجاع دوا يشفي وطبيبه ياما سهرت جنب مني تداوي اي وجع ألمني وعمرها مافيوم سابتني تملي مني كانت قريبه

تعيشي وتضمي ياحنينه يأمي خدي عمر من عمري وفداكي روحي تهون

يا سري ومرايتي يامنوره بصيرتي ياصاحبتي واختي وف ضهري مهما يكون ياشقيانه معايا شقا مالو نهايه وجودك في دنيايا نعمه ورب الكون

أمي شوق بشوفها بنسي الهم والأحزان واروق لما ببعد عنها احس ان انا مخنوق بنسي همي بنظره منها واهد كل الكون عشانها لو لمحت دموع ف عينها او في يوم مسها مخلوق

أمي شمعه بتتحرق لو يوم شافت في عنيا دمعه لو في سري ناديت عليها الاقيها سامعه من غير مابنطق حاسه بيا روحي فيها وروحها فيا وفاهمه كل كلام عنيا اخت ليا وصاحبه جدعه أمي ورده ريحتها ماليه البيت حياه وبهجه وموده أمي حضن أمان اوي وحنيه زايده أمي نعمه بعتها ليا ربنا واجمل هديه شجره بتضلل عليا لما تبقي الشمس جامده

تعيشي وتضميياحنينه يأمي خدي عمر من عمري وفداكي روحي تهون

يا سري ومرايتي يامنوره بصيرتي ياصاحبتي واختي وف ضهري مهما يكون

ياشقيانه معايا شقا مالو نهايه وجودك في دنيايا نعمه ورب الكون