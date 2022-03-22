حطم سيارتها.. غادة التلي تتعرض لحادث سير

تعرضت مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع عبر قناة cbc، الشيف غاده التلي، لحادث سير مريع أدى إلى تحطم سيارتها بالكامل، ولكن لم تكشف التلي سبب الحادث أو تفاصيل خاصة بحالتها الصحية.

دوت الخليج يرصد تعرض الشيف غادة التلي لحادث سير مريع

نشرت غادة التلي صورة لسيارتها بعد تحطمها نتيجة تعرضها لحادث سير، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه، قائلة: «الحمدلله قدر الله وما شاء فعل»، لتنهال عليها التعليقات بالدعاء بالخير والسلامة.

معلومات حول غادة التلي

غادة التلي إمرأة أردنية مصرية يبلغ عمرها الاربعين عاما، قضت حياتها تستكشف و تتعلم و تجرب أشهي الوصفات في المطبخ العربي. قدمت أشهي الأكلات علي التليفزيون الأردني و لها صيت واسع في الاردن ودول الشام.

نشأت غادة في مصر، وكانت جدتها لأمّها السبب الأول لحبها للمطبخ، وتزوجت التلي ابن عمتها وانتقلت للعيش في الأردن وتعلّمت من عمتها الأكل العربي وأسراره والتي اشتهرت في محيط مجتمعها بوصفاتها التي ليس لها مثيل، ومن هنا بدأت مسيرة التلي نحو التألق.

بداية مسيرة غادة التلي نحو الشهرة

ذاع صيت غادة التلي وانتشر من خلال إطلالتها التلفزيونية والفيديوهات الخاصة بها والتي يمكن تحميلها من قناة اليوتيوب، فاختارتها أكبر الشركات لتوقّع معها عقودًا لتكون الوجه الإعلاني وممثلة هذه الشركات مثل نستله وكينوود وشركة سبينيز لتكون الشيف الحصرية والوجه الإعلاني لهم وأول تعاون معها كان فيديو للدجاج الصيني، وتقدم كلّ أسبوعين فيديو جديد إضافة إلى عدد من المسابقات المميزة والعروض المفاجئة.

كتاب غادة التلي زعفران وفانيلا

أطلقت غادة التلي كتاب طبخ بعنوان "زعفران وفانيلا" ونشرته في عام 2005 وحرصت فيه على أن تصوّر الوصفات بشكلها النهائي بنفسها من دون أن تستخدم صورًا عن الانترنت بعيدة كلّ البعد عن الشكل الحقيقي للوصف، كما أصدرت التلي في عام 2012 أول مجلة طبخ أردنية تضم إلى جانب وصفاتها، وصفات لأشهر الشيفات في الوطن العربي تقدّم الوصفات السهلة وتبسيط الوصفات الصعبه حتى تتمكن كل سيده من تطبيق الوصفات المنشورة.