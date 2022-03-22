/687480/تفاصيل-زيارة-وزير-الرياضة-معسكر-المنتخب-قبل-مواجهة-السنغال

حرص أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على حضور مران المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم الذى أقيم ،اليوم الثلاثاء، بإستاد الدفاع الجوى فى إطار الاستعداد لمباراة السنغال المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالى فى مباراة الذهاب يوم الجمعة المقبل بإستاد القاهرة الدولى، وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء الأسبوع القادم بالسنغال، وذلك ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر ٢٠٢٢م.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى انتظار الجماهير المصرية لظهور المنتخب الوطنى أمام السنغال، وتقديم عرض وأداء فنى مميز بالمباراتين استكمالاً للظهور اللافت الذى قدمه لاعبو المنتخب فى بطولة إفريقيا التى أقيمت بالكاميرون مؤخراً، وتأكيداً على قوة ومكانة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

كلمة وزير الرياضة للمنتخب قبل لقاء السنغال

أكد أشرف صبحى على ثقته فى قدرات وإمكانيات لاعبى المنتخب، وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الفوز، وإسعاد الجماهير المصرية التى تنتظر وجود المنتخب فى كأس العالم، مشيراً إلى الدعم الكبير، والتفاف الجماهير حول المنتخب، لتحقيق حلم التأهل للمونديال.

أعرب وزير الرياضة عن خالص تمنياته بالتوفيق للاعبين والجهاز الفنى بالفوز فى مجموع المباراتين، لافتاً إلى التنسيق مع اتحاد الكرة لتهيئة كافة الأجواء المحيطة بمعسكر المنتخب، والوقوف على جميع الترتيبات المتعلقة بإقامة المباراة بإستاد القاهرة الدولى، وكذا اجراءات السفر للسنغال لخوض مباراة العودة.