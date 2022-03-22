/687471/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-نور-محمود-يشارك-مسلسل-أحلام-سعيدة

أعلنت شركة العدل الجروب المنتجة لمسلسل أحلام سعيدة المقرر عرضه بين مسلسلات شهر رمضان 2022، أن الفنان نور محمود سيكون من بين فريق العمل الخاص بالمسلسل، ونشرت صورته في البوستر الدعائي للمسلسل عبر السوشيال ميديا.

دوت الخليج يرصد انضمام نور محمود إلى أسرة مسلسل أحلام سعيدة المشارك مع مسلسلات شهر رمضان 2022

نور محمد ينضم إلى أسرة مسلسل أحلام سعيدة

ظهر الفنان نور محمد في أحد بوسترات الدعايا الرسمية لمسلسل أحلام سعيدة، التي نشرتها شركة العدل جروب المنتجة للمسلسل من خلال صفحتها الرسيمة على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهو سيجسد شخصية تدعى "حازم" في مسلسل أحلام سعيدة المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، وسبق لشركة العدل جروب نشر البوستر الدعائي الخاص بكل الشخصيات الأساسية في المسلسل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

برومو مسلسل أحلام سعيدة بين برموهات مسلسلات رمضان 2022

ظهر البرومو الرسمي لمسلسل أحلام سعيدة من خلال الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب للإنتاج الفني، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مصحوبًا بتعليق: "أحلام سعيدة بس مش على طول"، وعرض الإعلان التشويقي للمسلسل المواقف الكوميدية التي تجمع النجمة يسرا مع كل من غادة عادل، مي كساب وشيماء سيف، وباقي شخصيات مسلسل أحلام سعيدة خلال الأحداث، ومن التوقع أن يكون الأبطال جيران في السكن داخل بنسيون واحد أو ما شابه ذلك، ومن خلال أحداث المسلسل يترف كل منهم على الآخر مما يخلق علاقات قوية ولقطات كوميدية في الحلقات المتتالية.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022

يشارك في مسلسل أحلام سعيدة المنتظر متابعته بين مسلسلات شهر رمضان 2022، عدد من الفنانين والنجوم اللامعين في الدراما المصرية في الآونة الأخيرة، ويقدم بطولة المسلسل كل من يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف ويشارك عدد من الفنانين في تقديم باقي الشخصيات من بينهم نور محمود، محمد أوتاكا، سامي مغاوري وآخرين، ومسلسل أحلام سعيدة من إخراج عمرو عرفة، تأليف هالة خليل، وإنتاج شركة العدل جروب برئاسة جمال العدل.