منظمة زاكا إسرائيلية: مقتل أربعة مستوطنين جرّاء عملية طعن ودهس فى بئر السبع

افادت نجمة داود الحمراء في إسرائيل، مساء الثلاثاء، مقتل 4 مستوطنين في عملية طعن وقعت في بئر السبع.

ومن ناحيتها، أكدت الإعلام الاسرائيلي، استشهاد منفذ عملية الطعن، وهناك شكوك حول وجود منفذ آخر، وقوات كبيرة تقوم بعمليات تمشيط ومطاردة في محيط المكان، وفق منظمة زاكا.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلي قيام مشتبه بدهس وطعن عدد من المتواجدين في مركز تجاري في مدينة بئر السبع.

وذكرت مصادر أنّه تمّ إطلاق الرصاص على شاب مشتبه في المكان، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن وصول قواتها المعززة إلى المكان ومباشرة التحقيقات لاحقًا، ذكرت مصادر أنّ الحديث يدور حول شبهات بتنفيذ عملية طعن ودهس عدد من الواطنين. وفق كل العرب.

ومن جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يجري مشاورات أمنية في أعقاب عملية بئر السبع، فيما أفادت إذاعة الجيش، بأن جهاز "الشاباك" يشارك في التحقيقات حول عملية الطعن والدهس في بئر السبع.