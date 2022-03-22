عمرو موسى: العالم يمر بمرحلة خطيرة بسبب التحديات الحالية

قال عمرو موسى، وزير الخارجية وأمين جامعة الدول العربية الأسبق، إن العالم يمر اليوم بمرحلة خطيرة، مما يشهده من تحديات كبيرة وخطيرة، ورغم أن القرن الواحد والعشرين جاء بتقدم كبير في العلم وآمال كبيرة للبشرية، غير أن الصعوبات والتحديات التي نعيشها صارت تتراكم لتخلق لنا وضعا مقلق.

جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي أقيمت بقاعة المؤتمرات بالجامعة إحتفالاً باليوبيل الذهبي بعنوان "مصر والعالم الخارجى والدور الإقليمي".

وأضاف أن الصعوبات والمشاكل التي شاهدناها، ولازلنا نعيشها صارت تتراكم لتخلق وضع مقلق لنا جميعا بدأت بوباء غير مسبوق أظهر عجز العالم وعدم القدرة على التصدي له، إلى جانب تغير المناخ ومنها تآكل الشواطئ واختفاء الثلوج الأمر الذي سوف يؤدي الي الكثير من الأخطار التي ستهدد استقرار العالم.

وأشار عمرو موسى، إلى أن ما حدث في أوكرانيا يؤثر في مصر مثل غيرها من دول العالم، وهذا الغزو هز النظام الدولى، وجعل مجلس الأمن أمام عجز وشلل كامل، وصورة الأمم المتحدة اهتزت أمام العالم، وأصبح العالم في حربين، الأولى حرب ساخنة وهي ما تحدث في أوكرانيا، وأخرى باردة وهو ما يحدث بين دول القوى العظمى في العالم، وبَيَن أن ما تتعرض له أوروبا حاليا يعيد بنا إلى نفس الأوضاع قبل الحرب العالمية الأولى والثانية، ثم أجرى نقاش مع طلاب الجامعة وأجاب على عدد الأسئلة.

حضر الفعالية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والكاتب السياسى أحمد المسلمانى عضو مجلس الجامعة، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب المستشار السياسى لجامعة طنطا ولفيف من عمداء الكليات.