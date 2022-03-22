رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده اليوم، الموقف التنفيذى للمشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة نيفين القباج، وزير التضامن الإجتماعى، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.





وفى مستهل الإجتماع أكد رئيس الوزراء على إدراك الحكومة لتأثيرات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية الراهنة، خاصة فيما يتعلق بنقص الخامات على مستوى العالم، وارتفاع أسعارها، لذا تحرص على أن تتابع بشكل دورى موقف تنفيذ المشروعات، فى ظل ضبابية المشهد السياسى، مشيراً إلى أن أولويات الحكومة حالياً العمل على الإنتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع متابعة المستجدات أولاً بأول.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف العام للمشروعات، وخطوات تذليل التحديات واستكمال الأعمال المطلوبة، وتمت الموافقة على مراجعة البرامج الزمنية الخاصة بمشروعات المبادرة، وإضافة مدد زمنية للمقاولين، مع عدم توقيع غرامات تأخير عليهم، وذلك نظراً للظروف الحالية فى ظل تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، التى أثرت على العديد من القطاعات.

وعرض وزير التعليم العالى القائم بأعمال وزير الصحة، تقريراً حول دور وزارة الصحة والسكان ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لافتأً إلى أنه يتمثل فى توفير خدمات صحية لما يزيد على 50 مليون مواطن بالقرى والمراكز المستهدفة بإجمالى المبادرة، وتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين وتيسير وصول الخدمات للمناطق الأكثر احتياجاً، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية بالمحافظات بمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل بهدف تسريع مد مظلته.

وأضاف الوزير أن وزارة الصحة تقوم بأعمال إنشاء ورفع كفاءة نحو 24 مستشفى، و1119 وحدة ومركز طب أسرة، و372 نقطة إسعاف، و104 وحدات ومراكز بمحافظات التأمين الصحى الشامل، كما تقوم بإقامة نقاط إسعاف، وتوفير سيارات إسعاف لتنفيذ قوافل علاجية إلى مختلف المحافظات.

وخلال الاجتماع عرضت المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس الوزراء، موقف عدد من مشروعات المرافق والبنية الأساسية التى يتم تنفيذها، والتنسيقات التى تتم بين الجهات المختلفة، بشأن تذليل العقبات، والتحديات التى تواجه الجهات المنفذة للمشروعات.