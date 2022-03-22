النشرة المرورية| أماكن الزحام فى القاهرة والجيزة والطرق البديلة مساء

جدة - نرمين السيد - كشف محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية بالراديو 9090، أن معدلات الحركة المرورية بكافة المحافظات خلال فترة الذورة المسائية والطرق البديلة أعلى من معدلاتها، مؤكدا أن اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وجه بنشر الخدمات المرورية على كافة.





وأوضح صابر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى شيماء حافظ ومحمد نشات، المذاع على "الراديو 9090"، اليوم الإثنين، أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات على الكورنيش عند محور أبوقير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة وكل القادم من كوبرى 14 مايو المتجه لميدان سموحة، بالإضافة إلى منطقة العصافرة ومنزل كوبرى محرم بك المتجه إلى لطريق الجيش، ولتخفيف الأحجام المروية نستخدم محور المحمودية الذى ينقل الحركة المرورية بين شرق وغرب الإسكندرية، ويفضل استخدام المحاور والطرق الجديدة لتخفيف الأحجام المرورية عن داخل المدن.

وأشار أن هناك بعض الأحجام المرورية فى محافظة الدقهلية وبالتحديد فى مدينة المنصورة لاسيما فى شارع جيهان المتجه إلى حى الجامعة ويفضل سلوك محور أحمد ماهر.

وفى محافظة الغربية، أكد وجود كثافات مرورية فى مدينة طنطا للمتجه من شارع المديرية إلى ميدان المحطة، لذا يفضل سلوك محور طه الحكيم لتخفيف الأحجام، مشيرا إلى أنه تم الدفع بالخدمات المرورية بالمحافظة فى مداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، لاستيعاب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

وفى محافظة الشرقية، قال إن هناك كثافات فى مدينة الزقازيق الأحجام المرورية متفرقة فى شارع المحافظة، أما فى محافظة بورسعيد، فأكد أن الكثافات اليوم أقل من معدلاتها وتنحصر فى شارع القابوطى وتقاطعه مع شارع محمد على، مشيرا إلى أنه تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد وكافة الخدمات المرورية بمحيط المحاور خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القليوبية، قال إن الكثافات المرورية تنحصر فى كل من يأتى من محطة مترو شبرا الخيمة وميدان المؤسسة وداخل على الطريق الزراعى، لذا يفضل لكل الخارج من شبرا وداخل على الأقاليم استخدام كوبرى عرابى وبعدها محور بنها الحر.

ونوه إلى قطاعات الطرق الدائرية ما زالت محاورها تعمل بشكل متوسط ولا ننصح بتغيير المسارات عدا أعلى مناطق الأعمال فى منطقة البساتين للمتجه إلى المنيب

وفى محافظة الجيزة، نوه إلى أن الأحجام المرورية ستواجه القادم من المهندسين والوراق والكورنيش وداخل على ميدان الجيزة لذا يفضل استخدام شارع السودان وجامعة الدول العربية أفضل من استخدام كورنيش العجوزة، مشيرا إلى أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القاهرة أكد أن الأحجام المرورية تنحصر أعلى كوبرى الفنجرى القادم من مناطق سكة الوادى والزاوية ونازل على مناطق الزاوية وسكة الوايلى ويفضل سلوك امتداد شارعى رمسيس ولطفى السيد، وهناك بعض الزحام فى شارع صلاح سالم فى منزل كوبرى الجلاء للقادم من الكلية الحربية ومتجه إلى مناطق كوبرى العروبة

وطالب بالابتعاد عن كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، ويفضل استخدام كبارى الجلاء والجامعة وعباس لنقل الحركة بين القاهرة والجيزة، وبالنسبة للأوتستراد، سيواجه الخارج من المعادى زحاما أعلى نفق الزهراء نتيجة الأعمال ويفضل كورنيش النيل، وفى منطقة وسط البلد فالأحجام مرتفعة عند العتبة والموسكى لذا فإن نفق الأزهر سيكون أفضل حالا للمتجه إلى وسط المدينة.