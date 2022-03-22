وفد القومى لحقوق الإنسان يزور مراكز إصلاح وتأهيل المنيا

جدة - نرمين السيد - وتم اصطحاب الوفد بجولة تفقدية لعدد من المنشأت شملت (مدخل المنطقة والإستقبال الخارجى لإهالى النزلاء – المستشفى "غرف العمليات – الصيدلية – العيادات الخارجية –غرف إيداع النزلاء ذوى الإحتياجات الخاصة).

وتفقد الوفد مركز إصلاح وتأهيل المنيا (1) وشملت (المطبخ – المخبز – الكافيتريا – المسجد – الورش الإنتاجية – مبنى الخدمات "إنشاد دينى – وعظ مسيحى – رسم – نحت – الفصول التعليمية ومحو الأمية" – المكتبة – الزراعات الإنتاجية – الملاعب الرياضية).

وتوجه الوفد إلى مركز إصلاح وتأهيل النساء المنيا (3) وتفقدوا (معرض الهوايات والمشغولات والمفروشات اليدوية من إنتاج النزيلات – عنبر حجز النزيلات – حديقة الأطفال – الحضانة الإيوائية).

وأشاد الوفد بالجهود المبذولة من وزارة الداخلية والتى تأتى تأكيدا على أن السياسة العقابية الحديثة ترتكز على الالتزام بكافة الضوابط القانونية فى التعامل مع النزلاء وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوع المحكوم عليه لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية (المعيشية، الصحية، الإجتماعية، التعليمية، الدينية، الرياضية، الثقافية، الترفيهية) خلال فترة إيداعه تمهيدا للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية.



تأتي الزيارة إيمانا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، وفى ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل لوفود المجالس القومية الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى.