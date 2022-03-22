وزارة الداخلية توجه قافلة لتوزيع المساعدات العينية بحى السلام بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - قامت وزارة الداخلية بتنظيم قافلة إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية "مواد غذائية"، على المواطنين بمنطقة المحروسة بحى السلام بالقاهرة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك واستمراراً للدور المجتمعى بكافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.





وتم تنظيم القافلة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الدخلية على التواصل المجتمعى مع المواطنين ومشاركتهم تلك المناسبة الدينية التى جسدت تلاحم المواطنين مع شرطتهم للدفاع عن الوطن.

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