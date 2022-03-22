/687477/مرتضى-منصور-يقرر-زيادة-مرتبات-العاملين-بالزمالك-وصرف-لهم-منحة-قبل-رمضان

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، زيادة رواتب العاملين بالنادي، قبل قدوم شهر رمضان.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

وجاء قرار مرتضى منصور بزيادة الرواتب نطراً لدخول شهر رمضان الكريم، كما قرر صرف لهم منحة قبل قدم شهر رمضان.

وأسعد ذلك القرار العاملين بنادي الزمالك، نظراً لزيادة مرتباتهم وصرف منحة مالية لهم، من رئيس نادي الزمالك.

وخاض لاعبوا الزمالك منذ قليل تدريباتهم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة تحت قيادة جيسفالدو فيريرا.

اجتماع فيريرا مع اللاعبين

واجتمع فيريرا مع اللاعبين في جلسة مطولة على هامش المران، وقام بتحفيز اللاعبين على أثارها، كما حفظهم بعد الجمل الفنية والتكتيكات التي يريد تطبيقها خلال الفترة القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا، وودع الفريق البطولة بشكل رسمي بعد الخاسة بالجولة الرابعة أمام الوداد المغربي.

مباريات الزمالك خلال شهر رمضان

6 أبريل: بيراميدز × الزمالك "الدورى"

9 أبريل: مصر المقاصة × الزمالك "الدورى"

12 أبريل: الزمالك × فاركو "الدورى"

19 أبريل: الاتحاد × الزمالك "الدورى"

28 أبريل: الزمالك × المصرى "الدورى"

تصريحات أمير مرتضى

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، حول أخر الأحداث داخل القلعة البيضاء.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس 2": " حتى الأن فيريرا لم يطلب التعاقد مع أي لاعبين، ولم يحدد أي أسم ليرحل عن الفريق، وكل هذه الأمور هو مسئول عنها ولن نتدخل فيها".

وأضاف: " سيتم تقييم اللاعبين حتى نهاية الموسم لنعرف من سيكمل معنا ومن سيرحل، ولكن بالتأكيد أي لاعب الزمالك سيحتاجه سنتفوض معه، ونحن الأن في شهر مارس الوقت مازال مبكراً للحديث عن الصفقات"

وأكمل: " إسماعيل يوسف سيتسلم مهام عمله كمدير للكرة خلال يومين، فهو يعرف الفريق جيداً ولديه خبره كبيرة، وفيريرا يعرفه لأنه عمل معه من قبل في ولايته الأولى وهو من طلبه".

وزاد: "الزمالك سيقاتل للحصول على الدوري والكأس، فلدينا دوافع كبيرة خاصة بعد الخروج الأفريقي مؤخراً، سنعمل للفوز بكأس مصر القديم والجديد والحفاظ على لقب الدوري".