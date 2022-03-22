/687475/كل-ماتريد-معرفته-عن-مباراة-نهائيسيتا-بين-الأرجنتين-وإيطاليا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن موعد مباراة "نهائيسيما" والتي تجمع بين بطل القارة العجوز منتخب إيطاليا، مع بطل جنوب أمريكا الأرجنتين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تقام مباراة نهائيسسما لأول مرة بين بطل كوبا أمريكا، وبطل أمم أوروبا، والتي ينظها الاتحاد الأوروبي بالتنظيم مع الجنوب أمريكي.

موعد مباراة الأرجنتين وإيطاليا

ويلتقي منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا، مع بطل أمم أوروبا منتخب إيطاليا، في 1 يونيو المقبل، في لقاء يشهد عليه ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأرجنتين وإيطاليا في 1 يونيو في الساعة الثامنة إلا ربع مساء، في لقاء يحتضنه ملعب ويمبلي بلندن، ووسط حضور جماهيري يبلغ 86 ألف متفرج.

منتخب إيطاليا بملحق تصفيات كأس العالم 2022

يلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره القاري منتخب شمال مقدونيا الخميس المقبل، في الساعة العاشرة إلا ربع مساء، في لقاء الدور الأول من ملحق تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

ويبحث المنتخب الإيطالي عن تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل للنهائي من الملحق، وحسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2022 قطر، بعد غيابه في النسخة الماضية بروسيا.

قائمة منتخب إيطاليا في ملحق التصفيات

في حراسة المرمى: سالفاتوري سيريجو "جنوى" – أليكيس ميريت "نابولي" – أليسيو كرانيو "كالياري" – ماركو كارنيسيتش "كريمونيسي".

خط الدفاع: جورجيو كيليني "يوفنتوس" – أليساندرو باستوني "إنتر ميلان" – رافاييل تولوي "أتالانتا" – لويس فيليبي "لاتسيو" – جورجيو شالفيني "أتالانتا" – جيانلوكا مانشيني "روما" – ماتيا دي تشيليو "يوفنتوس" – جيوفاني دي لورينزو "نابولي" – أليساندرو فلورينزي "ميلان" – دافيدي كالابريا "ميلان" – كريستيانو بيراجي "فيورنتينا" - لوكا بيليجريني "يوفنتوس".

خط الوسط: ساندرو تونالي "ميلان" – نيكولو باريلا "إنتر ميلان" – بريان كريستانتي "روما" – مانويل لوكاتيلي "يوفنتوس" – ماتيو بيسينا "أتالانتا" – ستيفانو سينسي "إنتر ميلان" – نيكولو فايولي "كريمونيسي" – دافيدي فراتيسي "ساسولو" – سامويلي ريتشي "إمبولي".

خط الهجوم: ماريو بالوتيلي "أدانا دميرسبور التركي" – تشيرو إيموبيلي "لاتسيو" – لورينزو إنسيني "نابولي" – دومينيكو بيراردي "ساسولو" – فيديريكو بيرنارديسكي "يوفنتوس" – نيكولو زانيولو "روما" – جواو بيدرو "كالياري" – جياكومو راسبادوري "ساسولو" – جيانلوكا سكاماتشا "ساسولو" – ماتيا زاتشاني "لاتسيو".