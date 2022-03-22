/687473/آخرهم-حمدي-ووفاء-اتهامات-غير-متوقعة-لمشاهير-اليوتيوب-تحرش-واتجار-بالبشر

وقع عدد كبير من مشاهير صانعي المحتوي ضحايا لاتهامات لاذعة وتنمر صريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فضلات عن تعرضهم لتحرك قضائي بسبب البلاغات التي وجهت ضدهم، كان آخرهم اليوتيوبر حمدي ووفاء.

دوت الخليج يرصد أزمات لاحقت اليوتيوبرز وأهم القضايا التي اتهم بها بعضهم

اليوتيوبر حمدي ووفاء «يتاجرون في البيتكوين»

تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ رسمي ضد اليوتيوبر حمدي ووفاء اتهمهم به بعدد من الأعمال الغير مشروعة منها: «الاتجار في البيتكوين، والتداول الغير مشروع للنقد، وعمليات الابتزاز الالكتروني»، ولم يخرج الثنائي حتى الآن ليوضحان حقيقة الأمر.

وقال أشرف فرحات في بلاغه بأن اليوتيوبر حمدي ووفاء قامو بإنشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للتعدي على حقوق الغير، مستخدمين في ذلك قناتهم الرسمية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أشرف زكي يقاضي أحمد وجيه بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

تعرض اليوتيوبر الشهير أحمد وجيه، لحملة هجوم شرسة من قبل نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، وعدد من نجوم الفن، بعدما نشر فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، يسخر به وينتقد فيلم «أصحاب ولا أعز»، الذي أثار الجدل في الفترة الماضية، ولكن لم يتحمل نقيب الممثلين انتقاده، فخرج وتقدم ببلاغ رسمي يتهمه بالإساءة لعدد من الفنانين ولنقابة المهن التمثيلية.

وجاء البلاغ بأن اليوتيوبر أحمد وجيه، وجه السباب لعدد من الفنانين وينشر أخبارا كاذبة عنهم، ويصفهم بأمور خادشة، ومسيئة لهم ولنقابة المهن التمثيلية.

مطلق سلطان يتحرش بفتيات مصر

بدأت أزمة اليوتيوبر السعودي مطلق سلطان، بنشره فيديو يتحدث فيه عن تعرضه للتحرش من قبل فتيات مصريات أثناء زيارته للمعالم السياحية في مصر، لتكون الصدمة الكبرى قامت مصمم الأزياء رشا أمين بالتعاون مع مجموعة فتايات بالتعليق على فيديو بث مباشر لمطلق سلطان، يتهمانه بتعرضهم للتحرش اللفظي والإساءة.

من جانبه تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام، ضده لمنعه من دخول الأراضي المصرية، لإهانته الفتيات والسيدات المصريات، وأوضح البلاغ المقدم ضد مطلق سلطان بأنه يستخدم أساليب مبتذلة تتنافى مع القيم والتقاليد العامة، وذلك لنشر تلك الفيديوهات وسرعة تداولها.

اليوتيوبر أحمد حسن يتحرش بفتاه مصرية

في يوليو 2021 خرجت إحدى الفتيات تبلغ من العمر 19 عاما، لتتهم أحمد حسن بالتحرش بها لفظيا، مشيرة إلى أن اليوتيوبر الشهير كان يطلب فتاة لأداء دور في فيلم وبعدما تواصلت معه عن طريق الشات، طلب منها صور غير لائقة، قائلا لها «انت جسمك أبيض من حياتي، تيجي نلعب عريس وعروسة»، ولكن خرج أحمد حسن ليدافع عن نفسه، مؤكدا أن تلك المحادثات مفبركة ولا أساس لها من الصحة، ولكن أكدت التحريات بأن التهمة الموجهة لاحمد حسن حقيقة.

حنين حسام في تهمة الاتجار بالبشر

تعرضت اليوتيوبر الشهيرة حنين حسام وعدد من زملائها الآخرين مثل مودة الادهم لعدد من الاتهامات المتكررة حول قيامهم بعمليات الاتجار بالبشر، ويتعرض الثنائى للمحاكمة حتى الان، وكان حنين دخلت السجن من قبل وخرجت بعد انتهاء فترة الحكم عليها، ولكن سجنت مرة أخرى بعد ضبطها بإنشاء عدد من المواقع الإلكترونية للاتجار بفتيات تحت العمر.