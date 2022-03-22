نائبه بـ تضامن النواب لـ دوت الخليج:توسيع قاعدة الحماية الإجتماعية بـ 450أسرة فى تكافل وكرامة خطوة هامة ومقدرة

/687472/نائبه-بـ-تضامن-النواب-لـ-تحيا-مصرتوسيع-قاعدة-الحماية-الإجتماعية-بـ-450أسرة-فى-تكافل-وكرامة-خطوة-هامة-ومقدرة

وجهت النائبة رحاب عبدالغني عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توجيهاته للحكومة لتوسيع قاعدة الدعم للمستفيدين من برنامج" تكافل وكرامة" بإضافة 450 ألف أسرة جديدة من أجل حماية المواطنين والأسر الاكثر احتياجا وذات الدخل البسيط أو المنعدم مما يجعل توفير الحماية الاجتماعية لهم وتضمن لهم حياة وعيشة كريمة من جميع النواحي.

الدولة المصرية تقوم بحماية المواطنين والأسر الأكثر احتياجا وذات الدخل البسيط

وقالت عبدالغني في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن الفترة الحالية في الدولة المصرية تشهد صعوبات واضطرابات في الاقتصاد العالمي، مضيفة "أنة توجد أسباب كثيرة أثرت علي الاقتصاد منها الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا،مما تسبب فى حدوث خلل في الاقتصاد العالمي والذي يعتبر الاقتصاد المصري جزء منه، مما جعل الحكومة تتصدي لتلك الأضرار قد تلحق بالمصريين هذه الأزمة.

ضم 450 ألف في مبادرة “تكافل وكرامة “لرفع قدر المواطن البسيط امام غلاء الأسعار

وأكدت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه تم صرف ما يقرب من 2.7 مليار جنية لضم 450 ألف أسرة جديدة في مبادرة تكافل وكرامة، إضافة إلى صرف الزيادة السنوية في كل من المعاشات والرواتب بدأ من أبريل المقبل، وسيتم صرف العلاوت الدورية للمخاطبين و زيادة الحافز الاضافي الشهري للمواطن المخاطب باحكام قانون الخدمة المدنية، مؤكدة أن كل هذه القرارات تعمل علي رفع قدر المواطن البسيط وأن الدولة تقوم بمواجهة التضخم الذي نشاهده في الاسعار خلال الساعات الاخير وأن الدولة سوف تتخطي هذة الازمة.

قرارات وزير المالية لتشجيع الأستسمار داخل الدولة المصرية

يذكر أن الحكومة قررت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة25% وقد تم أشتمال هذه النسبة علي الإجراءات الجديدة وأيضا تحديد سعر الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في الدولة المصرية حتي نهاية الشهر المقبل، فضلا عن تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه، تعمل على تشجيع المستسمرين علي الاستسمار داخل الدولة .