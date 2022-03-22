/687469/النائب-خالد-مشهور-توجه-الدولة-للتوسع-في-زراعة-القمح-وبناء-صوامع-جديدة-مبشرة-لملايين-المصريين

قال النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب، إن تحركات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، سواء في تأمين احتياطي من القمح يصل إلى نحو 3 و4 شهور أو التوسع في بناء الصوامع، تحركات استراتيجية واستباقية جاءت بتوجيهات الرئيس السيسي، لمواجهة أي طارىء في سوق الحبوب العالمية مثلما حدث مؤخرًا مع الأزمة الروسية- الأوكرانية.

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خالد مشهور: توجه الدولة للتوسع في زراعة القمح وبناء صوامع جديدة مبشرة لملايين المصريين

ونوه مشهور، في تصريحات له اليوم، بحرص الرئيس السيسي على أن يكون الاحتياطى كافيا لمدة 3 أو 4 أشهر ولا يوجد أي نقص في السلع، موضجا أن الصوامع تحافظ على حوالى 20 % من القمح، لذلك هناك توجه من الدولة لبناء صوامع جديدة خلال الفترة القادمة، والتوسع بزراعة القمح بنحو مليون فدان خلال العامين القادمين.

وأكد عضو البرلمان، أن تصريحات الرئيس السيسي وتوجهاته الأخيرة مبشرة ومطمئنة لملايين المصريين، مشيرا إلى أن بناء صوامع جديدة والتوسع في المساحة المزروعة من القمح، سيدفع إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد في هذه السلعة الحيوية، وتأمين حاجة مصر منها مع الزيادة السكانية الكبيرة والاضطرابات العالمية في سوق الحبوب.

واختتم نائب الشرقيه، بأن القيادة السياسية تعمل على شتى الأصعدة لتوفير حاجات المصريين الغذائية والسيطرة على الأسعار، وفي نفس الوقت الانطلاق للمستقبل بمشاريع واعدة.

تابع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.