نشرة أخبار الفن: طارق الشيخ يكشف لـ دوت الخليج تطورات حالته الصحية بعد نقله للمستشفى.. هند صبري تكشف عن إنتاج موسم ثاني من «البحث عن علا».. وهذا اللقاء الأول بين طليق أصالة وزوجها الجديد

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شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

نقل طارق الشيخ إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

تعرض الفنان طارق الشيخ لأزمة صحية منذ قليل تطلبت نقله إلى المستشفى، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورته من على سرير المستشفى، وانهالت عليه التعليقات التي تتمنى له الشفاء العاجل.

أصيب الفنان والمطرب الشعبي طارق الشيخ اليوم الثلاثاء، بأزمة صحية شديدة اضطرته للدخول إلى المستشفى كما طالب الفنان الجميع ومحبيه وجمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل لكنه لم يكشف عن التفاصيل الخاصة وأسباب مرضه.

ونشر الفنان طارق الشيخ صورة جديدة له من داخل المستشفى على سرير المرض، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق على الصورة التي نشرها وأثار بها ضجة كبيرة قائلًا: “جمهوري الحبيب أرجو الدعاء لي بالشفاء العاجل”.

وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تتمنى له الشفاء العاجل، وكتب له المتابعين عبر صفحته: “ربنا يعفو عنك ويشفيك شفاء لايغادر سقما وتقوم بالف سلامة يارب”، وعلق آخر له: “أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ربنا يشفيك ويعافيك ربنا يشفيك ويعفيك وتقوم بالسلامة إنشاءالله الله اللهم امين يارب العالمين”.

قال الفنان والمطرب الشعبي طارق الشيخ في تصريح خاص لـ دوت الخليج إنه أصيب بجلطة في القلب لكنه حاليًا حالته مستقرة وتحسن بشكل كبير لكن لم يتم تحديد موعد خروجه من المستشفى حتى الآن.

إنتاج جزء ثاني من مسلسل «البحث عن علا» لـ هند صبري وهذا موعد طرحه

أعلنت الفنانة التونسية هندي صبري تقديم موسم ثاني من مسلسل «البحث عن علا» حصريًا على منصة «نتفليكس» العالمية، وذلك بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول

ونشرت صبري مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تكشف خلاله تفاصيل الموسم الجديد قائلة: "طبعًا هتكمل.. علا قصتها لسه مخلصتش، ومش هي اللي علمتنا إن نهاية قصة هي بداية لقصة جديدة.. يبقى عشان علا تاخد فرصتها الثانية لازم يبقى في موسم تاني من البحث عن علا.. علا عبد الصبور مكملة معاكم في موسم جديد من البحث عن علا، حصريا على نتفليكس، استنونا".

وعلقت على الفيديو قائلة: "علا عبد الصبور قصتها لسه بتبدأ.. وعشان كدة لازم يكون فيه موسم ثاني من البحث عن علا قريبًا على نتفليكس".

عقد قران شام الذهبي يشهد على اللقاء الأول بين طليق أصالة وزوجها الجديد

شهد عقد قران الطبيبة شام الذهبي على اللقاء الأول بين طليق والدتها الفنانة السورية أصالة وزوجها الجديد الشاعر العراقي فائق حسن وكان الثنائي في حالة من السعادة الشديدة.

شاركت شام جمهورها بصور من عقد قرانها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها في سعادة قائلة: "أخيرًا اقدر أقولةجوزي".