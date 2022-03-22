محمد رمضان يشارك الجمهور علاجه بالحجامة "فيديو"

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أثار الفنان محمد رمضان ضجة على السوشيال ميديا بمقطع فيديو جديد نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام وهو يخضع لتجربة علاج بالحجامة.

دوت الخليج ينشر فيديو محمد رمضان الجديد

فيديو محمد رمضان

ظهر محمد رمضان في الفيديو الجديد الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، يجري جلسة العلاج بالحجامة وذلك على أنغام أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "متعودة".

ويتعاون رمضان في أغنية متعودة مع الجزائري سولكينج، وحقق بها نجاحًا كبيرًا فور طرحها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحصد بالفيديو الأخير الآلاف من إعجابات الجمهور وتفاعلوا معه من خلال خاصية التعليقات.

وفي سياق آخر، يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي له في السعودية والمقرر له يوم 26 مارس الجاري ويأتي الحفل ضمن فعاليات افتتاح "فورمولا وان"، وسيشهد الحفل حضور جماهيري كبير كعادة حفلاته.

ويخوض الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل لعام 2022، بمسلسله الجديد الذي يحمل اسم "المشوار" المقرر عرضه عبر شاشة قناة dmc الفضائية، ويعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، والعمل من إنتاج "ميديا هب - سعدي جوهر".

مسلسلات شهر رمضان 2022

ويضم مسلسل المشوار في بطولته عدد من النجوم مثل عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ندى بسيوني، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، خالد كمال، وآخرين والمسلسل من تأليف محمد فريد، والإخراج لـ محمد ياسين.

كما روج رمضان قبل ساعات لمسلسله الرمضاني “المشوار” حيث علق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: “ثقة في الله المشوار هينسينا الدولار”، ليرد أحد المعجبين في التعليقات ويقول له: “طيب خلاص نزل المسلسل بكرا”.

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يشار أن مسلسل "المشوار" يشهد التعاون الأول بين الفنان محمد رمضان، ومخرج العمل محمد ياسين، وشارك بطل العمل جمهوره ومتابعيه بنشره صورة جديدة من كواليس المسلسل بموقع انستجرام، وعلق على الصورة قائلًا: “ماهر وورد وابنهم رحيم والشنطة من المشوار، باقي 12 يوم على لمة رمضان، ثقة في الله نجاح باكتساح”.