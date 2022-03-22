مران الزمالك.. تدريبات بدنية قوية وتأهيل شيكابالا وحفني واجتماع فيريرا

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خاض لاعبوا الزمالك منذ قليل تدريباتهم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة تحت قيادة جيسفالدو فيريرا.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

وشهد المران تدريبات بدنية قوية تحت إشراف فيريرا، لرفع الاحمال البدنية للفريق، ثم خاضوا اللاعبين فقرة لتقوية عضلات القدم، وبعض التمارين بالكرة وبدونها، من أجل الوصول لأعلى معدل بدني يريده المدرب البرتغالي.

اجتماع فيريرا مع اللاعبين

واجتمع فيريرا مع اللاعبين في جلسة مطولة على هامش المران، وقام بتحفيز اللاعبين على أثارها، كما حفظهم بعد الجمل الفنية والتكتيكات التي يريد تطبيقها خلال الفترة القادمة.

تأهيل شيكابالا وأيمن حفني

وواصل محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني، تدريباتهم التأهيلية في صالة "الجيمانزيوم"، ضمن البرنامج الموضوع لهم من الجهاز الطبي للفريق.

حضور إسماعيل يوسف بالزمالك لإستلام مهام عمله الجديد

تواجد الدولي المصري إسماعيل يوسف في نادي الزمالك منذ قليل، لإستلام مهام عمله الجديد داخل النادي.

وتم تعيين إسماعيل يوسف مدير للكرة بالزمالك، من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور.

ويأتي تعيين إسماعيل يوسف مدير للكرة بالزمالك، نظراً لخبراته الكبيرة والشاسعة في مجال كرة القدم، سواء داخل مصر أو خارجه، ولإستفادة النادي منها.

أمير مرتضى: «لدينا دوافع كبيرة للحصول على الدوري والكأس»

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، حول أخر الأحداث داخل القلعة البيضاء.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس 2": " حتى الأن فيريرا لم يطلب التعاقد مع أي لاعبين، ولم يحدد أي أسم ليرحل عن الفريق، وكل هذه الأمور هو مسئول عنها ولن نتدخل فيها".

تصريحات أمير مرتضى

وأضاف: " سيتم تقييم اللاعبين حتى نهاية الموسم لنعرف من سيكمل معنا ومن سيرحل، ولكن بالتأكيد أي لاعب الزمالك سيحتاجه سنتفوض معه، ونحن الأن في شهر مارس الوقت مازال مبكراً للحديث عن الصفقات"

وأكمل: " إسماعيل يوسف سيتسلم مهام عمله كمدير للكرة خلال يومين، فهو يعرف الفريق جيداً ولديه خبره كبيرة، وفيريرا يعرفه لأنه عمل معه من قبل في ولايته الأولى وهو من طلبه".

وزاد: "الزمالك سيقاتل للحصول على الدوري والكأس، فلدينا دوافع كبيرة خاصة بعد الخروج الأفريقي مؤخراً، سنعمل للفوز بكأس مصر القديم والجديد والحفاظ على لقب الدوري".