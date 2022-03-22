نائبة التنسيقية لـ دوت الخليج: المشروعات القومية التي نفذتها الدولة دعمت الاقتصاد المصري لمواجهة الأزمات العالمية 

/687455/نائبة-التنسيقية-لـ-تحيا-مصر-المشروعات-القومية-التي-نفذتها-الدولة-دعمت-الاقتصاد-المصري-لمواجهة-الأزمات-العالمية

ثمنت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، حزمة الإجراءات المالية ة التي أتخذتها الحكومة، لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، وذلك فى إطار برنامج الحكومة للتخفيف من حدة موجة التضخم العالمي ، التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

دوت الخليج

المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال 7 سنوات دعمت الاقتصاد المصري لمواجهت التغيرات العالمة

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تخصيص الحكومة لـ ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريا، أثلجت صدور المصريين، حيث أكدت حرص الدولة على توفير حياة كريمة لمواطنيها.

وأشارت النائبة مرثا محروس، إلى أن تحسين دخول المواطنين في مواجهة الأعباء المالية التي فرضتها تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، تعكس مدي استيعاب وتفهم الدولة خاصة وأن الأزمة الاقتصادية طالت العالم بأكمله.

تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

وتابعت النائبة مرثا محروس، أن قرارات الحكومة تؤكد قوة اقتصاد الدولة، خاصة بعد تصديها للتبعات الاقتصادية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد على كل دول العالم، لافتة إلى أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة فى لفترة الماضية، دعمت قوة الاقتصاد المصري لتحمل مثل هذه الأزمات الاقتصادية العالمية.

ولفتت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، إلى أن ردود أفعال المواطنين كانت إيجابية تجاه حزمة إجراءات المالية التي أتخذتها الحكومة، مؤكدة اهتمام الدولة بتطبيق أفضل معايير المواطنة خاصة وأن الإجراءات شملت كل فئات المجتمع.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن لجنة مواجهة تأثير الأزمات العالمية على السلع الاستراتيجية، تؤكد علي أن الأولوية هى توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية فى الأسواق، فضلا عن انتظام عمل المصانع المنتجة للسلع الغذائية.

كما تستهدف استمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق، بحيث لا تسمح بوجود أى ممارسات سلبية، كإخفاء السلع أو احتكارها، والتعامل مع هذه الممارسات بكل قوة، تخفيفا عن كاهل المواطنين من ارتفاع الأسعار الذي اثر على العالم ، نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية بسبب رغبة أوكرانية فى الانضمام لحف الناتو.