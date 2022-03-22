/687454/أول-قرارات-كيروش-داخل-معسكر-المنتخب-قبل-مواجهة-السنغال

قرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، السماح للقنوات والمصورين بحضور مران اليوم الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي، لمدة 15 دقيقة حيث يبدأ المران في تمام الخامسة الا ربع مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

ويستعد منتخب مصر لمباراتي السنغال يومي 25 و 29 من مارس الجاري ،في المرحلة الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر.

موعد مباراة مصر والسنغال

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره القاري منتخب السنغال في الجمعة المقبلة الموافقه الخامس والعشرين من مارس الجاري، في الساعة التاسعة والنصف مساء.

ويبحث المنتخب الوطني عن تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل لبطولة كأس للمرة الثانية على التوالي، والتي سبق وحسمها نسخة 2018 روسيا، على حساب كونغو الديمقراطية.

طريق مصر للدور النهائى من التصفيات

حسم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بطاقة التأهل للدور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد تصدره ترتيب المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة.

تأهل منتخب الفراعنة للدور النهائي من التصفيات جاء بالعديد من المخاطر، لتصدر المجموعة على حساب كلا من "الجابون – وليبيا – وأنجولا"، والتي حقق فيها الفوز في 4 مباريات وتعادل في مبارتين.

جاء رحيل حسام البدري والجهاز الفني قبل آخر مبارتين بالتصفيات الأولية، ليحل بديله البرتغالي كارلوس كيروش، ليكمل المسيرة مع الفراعنة بكل قوة، والذي كشف عنه الاتحاد المصري بتعينه للتأهل لكأس العالم.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد مجدي قفشة - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: مصطفى محمد - مروان حمدي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح.