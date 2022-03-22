/687453/عقد-قران-شام-الذهبي-يشهد-على-اللقاء-الأول-بين-طليق-أصالة-وزوجها-الجديد-صور

شهد عقد قران الطبيبة شام الذهبي على اللقاء الأول بين طليق والدتها الفنانة السورية أصالة وزوجها الجديد الشاعر العراقي فائق حسن وكان الثنائي في حالة من السعادة الشديدة.

دوت الخليج يرصد اللقاء الأول بين طليق أصالة وزوجها الجديد.

عقد قران شام الذهبي

شاركت شام جمهورها بصور من عقد قرانها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها في سعادة قائلة: "أخيرًا اقدر أقولةجوزي".

ومن ثم انهالت العديد من التعليقات، مهنئين إياها ومتنمين لها السعادة الأبدية.

مصطفى حسني يعقد قران شام الذهبي

وكان من بين اللقطات المميزة فى عقد القران هى حضور الداعية الإسلامي مصطفى حسني الذي عقد قران شام على زوجها، بالإضافة إلى حضور عدد خاص من الأهل والأصدقاء.

أصالة تطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

على الصعيد الآخر، طرحت المطربة أصالة أغنيتها الخليجية الجديدة "تقول تبغاني"، كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان بندر سعد، وتوزيع عصام الشرايطي.

وقامت أصالة بإهداء جمهورها هذه الأغنية وكتبت عبر صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي:

كلّ عيد حُبّ والحبايب بخير.. جاهدت للحفاظ على رونق شعوري.. ولمّا الخُبّ الحقيقي زارني بكلّ شغف الطفوله تمسّكت فيه ..وبكلّ جنون المراهقه استمتعت فيه ..وبكلّ النضج اللي وصلت لّه عمّ حافظ عليه .. الحياة من غير هالمشاعر مابتستاهل تنعاش.. عيشوا الحُبّ بكلّ تفاصيله من غير حذر من غير خوف .. القلّب النابض بالحياة وبالمحبّه نعمه ..وإيمتى بيخلق هيّ علمها عند ربّ المحبّه والرّحمه .. نحنا خلقنا لنداري قلوبنا ونحافظ عليها لأنها لو نامت متنا.. كلّ عيد حب وقلوبنا بخير..

وسبق وأن قامت بإهداء زوجها فائق حسن هذه الأغنية ونشرت ذلك عبر حسابها الرسمي على الانستجرام وقالت " بشهر الحب هدية لكل عاشق يهديها لحبيبته وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنور عيوني ورفيقي فائق "

وتقول كلمات الأغنية:

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك

اجيك لوني على الكوع ماشي

اسرع من الطرف لرتد لاجيك

وجيك لوني طريح الفراشي

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك

اجيك لوني على الكوع ماشي

اسرع من الطرف لرتد لاجيك

وجيك لوني طريح الفراشي

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك

اجيك لوني على الكوع ماشي

اسرع من الطرف لرتد لاجيك

وجيك لوني طريح الفراشي

يالي تبشرني بصبحك لياليك

يالي حيات العمر دونك ولا شي ولا شي

كانك تشوف اني معزك ومغليك

فعرف ترا روحي عشانك بلاشي

يالي تبشرني بصبحك لياليك

يالي حيات العمر دونك ولا شي

كانك تشوف اني معزك ومغليك

فعرف ترا روحي عشانك بلاشي

يالي تبشرني بصبحك لياليك

يالي حيات العمر دونك ولا شي

كانك تشوف اني معزك ومغليك

فعرف ترا روحي عشانك بلاشي

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك

اجيك لوني على الكوع ماشي

اسرع من الطرف لرتد لاجيك

وجيك لوني طريح الفراشي

تقول تبغاني وتبغيني ماجيك

اجيك لوني على الكوع ماشي

اسرع من الطرف لرتد لاجيك

وجيك لوني طريح الفراشي