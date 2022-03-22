حفل فني واستعراضي بجامعة القاهرة لفرقة رضا وفريق أنغام الشباب

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، صباح اليوم، حفلًا غنائيًا واستعراضيًا لفرقة رضا للفنون الشعبية وفريق أنغام الشباب "لايف تيم" التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وذلك في إطار الموسم الثقافي والفني الشامل للجامعة وفي اطار انشطة اسرة من اجل مصر والذي يستهدف عقل ووجدان طلاب الجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو مصطفى المنسق العام لأسرة من أجل مصر، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وتضمن الحفل الغنائي والاستعراضي الذي قدمه فريق أنغام الشباب "لايف تيم" باقة من الأغاني الوطنية لعدد من فناني مصر إلى جانب ميدلي وطني تم عرضه في العديد من المؤتمرات والمناسبات الرئاسية، كما قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية عدد من الأغاني الفلكلورية والعروض الاستعراضية والتي نالت جميعها استحسان وإعجاب الطلاب وتفاعلوا معها، ومن هذه الأغاني "حلاوة شمسنا"، و "الأقصر بلدنا"، و "اسكندرية"، و "غريب الدار"، و "سماح النوبة".

وتحرص جامعة القاهرة على فتح المجال لأنشطة الأسر الطلابية ومنها أسرة "من أجل مصر" من أجل تنمية الوعي والحس الفني لدى طلاب الجامعة، وتعريفهم بالتراث والفلكلور الفني، والترابط بين الفن والحياة الاجتماعية بشكل عام، ودوره في السمو والارتقاء بالإنسان، وتهذيب الذوق العام، والحفاظ على ذاكرة المجتمع، كما أنه يُعد وسيلة للتغيير الاجتماعي، وبالتالي يكون له آثارًا إيجابية على الحياة الشخصية خاصة، والمجتمع عامة.