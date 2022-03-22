السفيرة نبيلة مكرم تشهد إطلاق مبادرة لتأهيل الكوادر الفنية وافتتاح أكاديمية ”ويل...

منحة لتدريب ٥٠٠ شاب وشابة بالمجان على صناعة ألواح الالومنيوم المضغوط في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"

وزيرة الهجرة: الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠

السفيرة نبيلة مكرم: التعاون مع أكاديمية ويل بوند من خلال المركز الألماني للتدريب في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"

شهدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إطلاق مبادرة لتأهيل الكوادر الفنية "بناء الإنسان.. نحو مستقبل الصناعة الوطنية"، خلال فعاليات افتتاح أكاديمية ويل بوند الدولية للتدريب، والتي تقام تحت رعاية وزارة الهجرة.

حضر الفعاليات المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية السابق، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس شريف صالح رئيس مجلس أمناء أكاديمية ويل بوند الدولية للتدريب والدكتور ضياء حلمي رئيس الاتحاد العربي للتدريب.

شهدت الفعاليات مشاهدة فيلم قصير عن أكاديمية ويل بوند الدولية للتدريب تضمن أهداف الأكاديمية للوصول إلى شباب لديه المهارة في الصناعة المتخصصة ومكوناتها وقاعات التدريب، كاشفا عن توقيع بروتوكول لتصنيع ألواح الألومنيوم للخط الثالث المرحلة الثالثة لمترو الانفاق.

وفي كلمتها، اكدت السفيرة نبيلة مكرم أن من أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ هي الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى ان المثال على ذلك هو ما نشهده اليوم بإطلاق أكاديمية ويل بوند لتدريب العمالة المصرية حرفيا، مشيرة إلى أن التدريب لم يقتصر فقط على التدريب المهني بل سيتم تأهيل الشباب على أخلاقيات العمل وآدابه ليخرج الشاب مؤهلًا، سواء للعمل في مصر أو بالخارج.

وأكدت وزيرة الهجرة أهمية التدريب الفني للشباب، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية لتأهيل الشباب المصري وتأهيله لسوق العمل سواء بالداخل أو بالخارج، ولفتت إلى أن جزء من هذه الرؤية ايضا هو الحفاظ على أرواح شبابنا وعدم تعرضهم للخطر، ولذلك أطلق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمبادرة "مراكب النجاة" للحفاظ على أرواح شبابنا من مراكب الموت وللحفاظ على ما تم إنجازه في ملف الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" تعطي الامل والفرص البديلة للهجرة غير الشرعية، ومن ضمن هذه البدائل هي التدريب الجيد، موضحة أنه عقب تدريب الشباب فان معظمهم يفضل البقاء في وطنه والعمل في إطار المشروعات القومية والبعض الآخر يفضل الهجرة والعمل في الخارج وأيضا يكون صورة مشرفة لوطنه.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم التعاون والشراكة بين وزارة لهجرة وأكاديمية ويل بوند الدولية للتدريب، ممثلة في المركز المصري الألماني، لافتة إلى أن المركز المصري الألماني والتي يتم التعاون خلاله مع الجانب الألماني أعطى لها الخبرة في العمل في مجال التدريب، مشيرة إلى أن هذه الخبرة ستنعكس على التعامل مع أكاديمية ويل بوند، موضحة أنه سيتم إعطاء الشباب المدرب شهادات معتمدة من الاتحاد العربي للتدريب، فنحن أمام مشروع جيد يساعد الدولة المصرية في تأهيل شبابها سواء للاستعانة بهم في المشروعات او تأهيلهم للعمل في الخارج.

وفي نهاية، كلمتها، أعربت عن سعادتها لإطلاق مبادرة لتأهيل الكوادر الفنية "بناء الإنسان.. نحو مستقبل الصناعة الوطنية"، خلال فعاليات افتتاح أكاديمية ويل بوند الدولية للتدريب، والتعاون معها في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

ومن جانبه، قدم المهندس شريف صالح رئيس مجلس أمناء أكاديمية ويل بوند الدولية للتدريب، الشكر للسفيرة نبيلة مكرم، معلنا عن منحة لتدريب ٥٠٠ شاب وشابة بالمجان على صناعة الواح الالومنيوم المضغوط في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وهي صناعة حديثة يزداد الحاجة إليها، مشيرا إلى أنه تم إطلاق هذه المبادرة الوطنية لتدريب الشباب التي نستهدف أن تكون علما ينتفع به ومساعدة شبابنا.

وقال صالح إنه تم تجهيز الأكاديمية بقاعات للتدريب النظري على أعلى مستوى وكذلك تم تجهيز التدريب العملي بالمصانع، وسيكون هناك الفرصة للمتفوقين خلال التدريب للعمل في عدد من المصانع التي يتم التعاون معها، مثمنا مبادرة مراكب النجاة والتي تقف أمام مراكب الموت للحفاظ على شبابنا من خطر الموت في مراكب الهجرة غير الشرعية.

وأعرب الدكتور حسام البرمبلي عميد الأكاديمية، عن سعادته لإطلاق المبادرة وافتتاح أكاديمية ويل بوند لخدمة الوطن وتدريب ٥٠٠ شاب وشابة دون مقابل في تخصص ألواح الألومينيوم المضغوط، موضحا أن الدولة تحتاج لمثل هذا النهج أيضا على صناعات أخرى، ملفتا إلى أنه سيعمل على افتتاح فروع أخرى للأكاديمية، ولأن الاهتمام بالبشر أمر مهم جدا فإن الأكاديمية تهدف لرفع الوعي الفني والمهني للمدربين، وكذا تقديم المشورة الفنية وحل المشاكل على أرض الواقع.

وقال الدكتور ضياء حلمي رئيس الاتحاد العربي للتدريب مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ان دور أكاديمية ويل بوند والمبادرة الوطنية غير الهادفة للربح لتدريب الشباب، لافتا إلى أننا في حاجة للتدريب المهني ولكن نحتاج أيضا إلى أن يتسلح الشاب بالقيم الإنسانية والأخلاقية وهذا ما نسعى إليه، مشيرا إلى أن التدريب أصبح بقيمة التعليم وهذا أمر مهم جدا بجانب التميز في المهنة أو الحرفة.

وعلى هامش الفعاليات، شهدت السفيرة نبيلة مكرم توقيع اتفاقيتين بين وزارة الانتاج الحربي ونقابة المهندسين مع أكاديمية ويل بوند بشأن تدريب الشباب على صناعة ألواح الألومينيوم المضغوط.

وللتسجيل في مبادرة تأهيل الكوادر الفنية "بناء الإنسان.. نحو مستقبل الصناعة الوطنية"، لتدريب ٥٠٠ شاب وشابة على صناعة ألواح الألومنيوم المضغوط في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، من خلال الرابط:

https://forms.gle/kGS4Ehb1qF8z8S7m9