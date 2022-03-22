السفير المصري في ليلونجوي يلتقي وزير النقل المالاوي

التقى السفير محمد الشريف، سفير جمهورية مصر العربية في ليلونجوي، "جاكوب هارا" وزير النقل المالاوي، حيث بحثا سُبل تعزيز التعاون بين مصر ومالاوي في مجال النقل والبنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في مشرعات الطرق ذات الأولوية لمالاوي، إذ تُعد البنية التحتية أحد أولويات استراتيجية مالاوي 2063.
هذا، وأشاد الوزير المالاوي بالطفرة العمرانية التي تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن امتنانه للدعم الذي تقدمه مصر لبلاده لتأهيل الكوادر المالاوية فى كافة المجالات، وأمله في تقديم المزيد من الدورات التدريبية والمنح الدراسية في قطاع النقل والبنية التحتية. كما أشار الوزير إلى تقدير بلاده للمساعدات التي لطالما قدمتها مصر لبلاده فى مختلف الأزمات التي مرت بها؛ وأعرب عن تطلعه إلى جذب استثمارات مصرية في مالاوي، خاصة وأن الشركات المصرية لها باع طويل فى تنفيذ مشروعات البُنى التحتية في القارة الإفريقية.
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