السفارة المصرية في كوت ديفوار تُنظم زيارة لوفد من كبار شركات التشييد...

نظمت سفارة مصر في أبيدجان زيارة لوفد من اتحاد مقاولي التشييد والبناء الأفريقي برئاسة المهندس حسن عبد العزيز، وعضوية عدد من الشركات المصرية الأعضاء في تحالف الشركات المصرية الإفريقية العربية للتنمية EGAAD، حيث تم ترتيب اجتماعات للوفد الزائر مع كل من وزير السياحة ووزير الإسكان والتخطيط العمراني ومحافظ إقليم Denguélé، ومسئولي وزارات الصحة، والاستثمار وتنمية القطاع الخاص الإيفواري، والبترول والطاقة والمناجم، ومدير عام مجلس القطن، ورئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2023.

هذا، وصرّح السفير د. وائل بدوي، سفير جمهورية مصر العربية في أبيدجان، بأن الزيارة جاءت في إطار اهتمام الحكومة المصرية والقطاع الخاص المصري بتوثيق التعاون مع كوت ديفوار في مجال التنمية، وفي إطار حرص مصر على تقاسم خبراتها مع الدول الإفريقية الشقيقة في إطار التعاون الجنوب-جنوب، مشيرًا إلى أن وفد الشركات المصرية قد حرص على التعرف على المشروعات ذات الأولوية للجانب الإيفواري لإرساء مُشاركة مُستدامة مع الشركاء الإيفواريين، وبحث تنفيذ مشروعات مشتركة في أقرب فرصة ممكنة في عدد من القطاعات ذات الأولوية للجانب الإيفواري اعتمادًا على الخبرة المصرية.

وأضاف السفير المصري أن الوزراء والمسئولين الذين استقبلوا وفد الشركات المصرية قد أعربوا عن اهتمامهم بالتعاون معها في ضوء خبرات تلك الشركات وجدارتها، وقيامها بالمشاركة في تنفيذ عدد من المُنشآت الهامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطلعهم للتعاون مع الشركات المصرية في إطار العلاقات المُتميزة بين البلدين، ورغبة مصر في مساندة جهود التنمية في كوت ديفوار والدول الإفريقية الشقيقة بشكل عام.