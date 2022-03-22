الصحة: انخفاض معدلات تردد مرضى كورونا على المستشفيات بنسبة 50% والوفيات 48%

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى للوزير مع القيادات والمساعدين بوزارة الصحة والسكان، ووكلاء ومديرى المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية، أمس الإثنين، لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدى لجائحة فيروس كورونا، ومتابعة مستجدات الوضع الوبائى بالمحافظات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظاً على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إلى أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على التقارير الخاصة بمعدلات تردد مرضى فيروس كورونا على المستشفيات، ونسب إشغال الأقسام الداخلية، والرعايات المركزة، والتى أشارت إلى انخفاض نسب التردد بمعدل 50% فى الفترة من يوم 14 وحتى 21 مارس، مقارنة بالفترة من 7 إلى 14 مارس 2022.

وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير تابع الوضع الوبائى العالمى والمحلى لفيروس كورونا، كما تابع معدلات الوفيات فى كافة الفئات العمرية، حيث أشارت التقارير إلى انخفاض نسب الوفيات فى الفترة من يوم 14 وحتى 21 مارس، بمعدل 48% مقارنة بالفترة من 7 إلى 14 مارس الجارى.

ولفت عبدالغفار إلى تطعيم مليون و803 آلاف و108 مواطنين، من خلال حملة طرق الأبواب التى انتهت يوم 17 من شهر مارس الجارى، والتى انطلقت فى محافظات ( المنوفية، الفيوم، المنيا، سوهاج، الأقصر، أسوان) واستهدفت الوصول إلى المواطنين بالمناطق النائية وتطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بجرعاتها (الأولى، الثانية، التنشيطية) لكافة الفئات العمرية المستهدفة، مؤكدا توافر كافة أنواع اللقاحات.

وأضاف أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على التقارير الخاصة بأرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية فى المستشفيات والمنشآت الصحية، مؤكداً توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات والأكسجين الطبى، موضحا أن الوزير أكد على ضرورة توفير كافة سبل الدعم للمديريات الصحية بالمحافظات والقائمين على العمل بالمنشآت الصحية، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضح عبدالغفار، أن الوزير اطلع على التقارير الصادرة عن لجان الرقابة والمتابعة المعنية بالمرور الرقابى الدورى على مستشفيات المنشآت الصحية من خلال فرق متخصصة، للتأكد من توافر القوى البشرية، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، والتأكد من الالتزام بتطبيق بروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا، والالتزام بإجراءات وسياسات مكافحة العدوى ورصد أى مخالفات، فضلاً عن إصدار التقارير الخاصة باحتياجات كل مستشفى من قوى بشرية وأدوية ومستلزمات وأجهزة، والعمل على ضمان استمرار توفيرها.