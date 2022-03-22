محافظ قنا: مديرية التموين نجحت فى إحكام قبضتها على أسعار السلع بالأسواق

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية، نجحت خلال الفترة الماضية فى إحكام قبضتها على أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق والمحلات والسلاسل التجارية بعد ارتفاع أسعار بعض السلع بفعل الظروف الاقتصادية العالمية.





وأشار المحافظ - فى بيان اليوم الثلاثاء - إلى أن المديرية واصلت بالتعاون مع مباحث التموين حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، ومراقبة الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات احتكار السلع وخاصةً السلع الغذائية.

من جانبه، قال أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا - حسب بيان - إنه منذ بداية شهر مارس الجارى نجحت المديرية فى شن 200 حملة تموينية فى مختلف مدن وقرى المحافظة، وتحرير 488 مخالفة تموينية متنوعة وإحالة مرتكبيها إلى النيابة العامة.

وأضاف أن المديرية بالتعاون مع الأجهزة المعنية قامت بإقامة 11 معرض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة بالإضافة إلى وجود 9 شوادر لبيع الخضروات والفاكهة بمراكز المحافظة، فضلاً عن 29 منفذًا ثابتًا لبيع السلع بأسعار تنافسية، وكذلك 26 فرع جملة ونصف جملة تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، مما ساهم بشكل كبير فى الحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وناشدت محافظة قنا، المواطنين بضرورة معاونة الأجهزة التنفيذية وجهاز حماية المستهلك فى جهودهما المبذولة لضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أى شكاوى لديهم حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وضبط الأسواق، من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو عن طريق الاتصال بالأرقام التالية 0963336327- 096333638 أو إرسال الشكوى عبر الفاكس 0963336329.

وفى سياق منفصل، استعرض السكرتير العام لمحافظة قنا المهندس نبيل الطيبى، اليوم الثلاثاء، سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية وتدريب وتأهيل العاملين بمنظومة المتغيرات المكانية التى تقوم برصد أى متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأى صورة من أشكال صور التعدى وبشكل دقيق بقرى مركز قوص مما يساعد الجهاز التنفيذى على رصد تلك المخالفات لإزالتها فى المهد ومنع عودتها مرة أخرى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، لمتابعة جهود الرصد والتعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وذلك بحضور شاذلى البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ورؤساء المجالس القروية والإدارات الهندسية وفنى التنظيم ومسئولى المتغيرات المكانية.

وتفقد السكرتير العام - حسب بيان - المخالفات البناء التى تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية بقرى ومدينة قوص، مهيبًا بالمواطنين باتباع كافة الإجراءات التى أعلنت عنها الدولة فيما يخص البناء داخل المدن أو القرى.

يذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية يصاحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التى تحدث على الأرض ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة فى حالة التعدى بالبناء على أراضيها بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجًا وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.