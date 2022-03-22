المبدع الصغير.. ريتاچ بنت الفيوم «نمبر وان» فى حصد الجوائز (فيديو)

جدة - نرمين السيد - إنها ريتاچ عصام رمضان، صاحبة الـ 9 سنوات، طالبة بمدرسة الرسالة الخاصة عربى بمحافظة الفيوم، والتى فازت بالمركز الأول جمهورية فى موهبة الرسم.

اللاعب محمد صلاح، "مو صلاح"، كان أبرز ما رسمته التلميذة ريتاچ عصام، كما رسمت بعض الرسومات الأخرى المعبرة عن جائحة فيروس كورونا.

كُرّمت ريتاچ، من مدرستها ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، لـ إبداعها المستمر، كما حصدت عدة جوائز، منها مسابقة التصوير الفوتوغرافى، التابعة للمركز القومى لثقافة الطفل، كما فازت بالمركز الأول فى مسابقة صحتك سر إبداعك.

قالت ريتاج، لـ "دوت الخليج": "بدأت الرسم وأنا عمرى 3 سنوات، وبدأت استغل أوقات فراغى تدريجى برسم العرائس، إلى أنَّ اكتشفت أنَّ لدى موهبة فنية قوية فى الرسم بشكل تدريجى مع كل رسمة".

والأم الحاصلة على كلية التربية النوعية والمعلمة أيضًا بمدرسة عثمان بن عفان بالفيوم، كانت سببًا فى تنمية موهبة ابنتها، فكانت عندما تُشاهد والدتها فى المدرسة تُعلم التلاميذ تكتسب منهم الموهبة بشكل مُكثف حتى أصبحت التلميذة الموهوبة والمُبدعة.

وفى مشهد مُبهج، التقطته عدسة "دوت الخليج"، قررت ريتاچ أنَّ تفاجئ والدتها خلال اللقاء ورسمت صورة تعبيرية لعيد الأم لتُشكر والدتها على طريقتها الخاصة فرسمت أم تُسرح لـ ابنتها وقالت ريتاچ، إنها ستهديها لوالدتها بمناسبة عيد الأم تعبيرًا عن مدى حبها لها، كما أهدت والدتها أغنية بمناسبة عيد الأم.

وتابعت ريتاچ عصام، أنَّ الصورة تعبر عن أم تُسرح شعر ابنتها، وتهتم بها وسط سعادة تظهر على وجه ابنتها.

وقالت ياسمين مصطفى السيد، وكيل نشاط بمدرسة عثمان بن عفان بالفيوم، ووالدة الطفلة ريتاج عصام، خلال حديثها مع "دوت الخليج"، إنَّ ريتاچ مُنذ الصغر وهى فى مرحلة k.g1، تعشق الرسم والتلوين وبدأ معها الأمر عند شرائنا كراسات التلوين فكانت تجلس بفرحة تلون فيهم، وبدأت الموهبة تظهر تدريجيًا، كما بدأت تُنمى نفسها.

وأضافت والدة ريتاچ: "بدأت أهتم بها وأنمى موهبتها، ووفرت لها كورسات فى الرسم لتنمية الموهبة وقدمت لها فى عدة مسابقات، وبالفعل حصدت جوائز كبرى، ومراكز أولى على مستوى الجمهورية، فضلاً عن دور المدرسة الكبير فى تنمية مواهب التلاميذ".

ومن جانبها، قال أحمد محمد دكرورى، مدير مدرسة الرسالة عربى بالفيوم، إنَّ ريتاچ طالبة مجتهدة وملتزمة ومهذبة، وهذا واضح من أدائها ونشاطها فى المدرسة، فهى فنانة كبيرة وتستحق كل التكريم والفوز، مضيفًا: "سنكرمها خلال أيام فى طابور الصباح لفوزها بالمركز الأول جمهورية فى مهرجان الطفل المُبدع".

وفى ختامه وجه مدير المدرسة شكر خاص لـ التلميذة ريتاچ، والشكر لولديها لاهتمامهما بتنمية موهبة الطفلة، متابعا: "نأمل أنَّ نرى لها مستقبل مشرق، لأنها فنانة موهوبة وتستحق الاهتمام".